V Krajskom múzeu Prešov objavili vzácnu kroniku školského inšpektorátu

Prešov 21. mája (TASR) – Pri kontrole a spracovávaní starých zbierok Krajského múzea Prešov bola nájdená kronika školského inšpektorátu z 20. až 40. rokov 20. storočia. Sú v nej uvedené úspechy jednotlivých škôl, ale i to, aké problémy ich trápili, kde bolo potrebné zriadiť novú školu a rovnako i údaje o učiteľoch. Podľa historika múzea Erika Ondriu je výnimočná tým, že tieto kroniky boli písané v jednom rovnopise a práve originál sa nachádza u nich v múzeu.uviedol pre TASR Ondria.Kronika zachytáva podľa jeho slov údaje od prvého školského inšpektora Pavla Gallu, ktorý bol pridelený do šarišskej župy, až po posledného inšpektora Júliusa Celdera, ktorý v roku 1940 ukončil pôsobnosť Školského inšpektorátu Prešov I. Nachádzajú sa v nej i životopisné údaje k jednotlivým inšpektorom alebo aj parte k nim.priblížil Ondria.Kroniku objavili pri kontrole a spracovávaní starých zbierok múzea.dodal Ondria s tým, že v zbierkových fondoch múzea sa nachádza viacero kroník. Zo školských je to však jediná.