V Krajskom múzeu v Prešove predstavia knihu o auguste 1968

Podujatie sa uskutoční v rámci pravidelného cyklu Čaj o piatej u Rákociho.

Prešov 19. augusta (TASR) - V Rákociho paláci si v deň výročia vstupu okupačných vojsk do Prešova pripomenú dramatické chvíle z augusta 1968. Návštevníci múzea uvidia nielen unikátne dobové dokumenty a fotografie, ale aj prezentáciu knihy Zmarené nádeje – 21. august 1968. Pozrieť si môžu aj vzácny osemmilimetrový film s autentickými zábermi z ulíc Prešova. TASR o tom informoval Rastislav Žitný z Krajského múzea v Prešove.



Podujatie sa uskutoční v rámci pravidelného cyklu Čaj o piatej u Rákociho. Knihu Zmarené nádeje – 21. august 1968, v ktorej dokumentuje príchod okupačných vojsk do Prešova, reakcie a postoje obyvateľov, ale aj príbehy obetí invázie, predstaví jej autor Ľudovít Petraško.



"Je doplnená autentickými fotografiami prvého týždňa okupácie, ktoré na svojom fotoaparáte zachytil vtedy iba 22-ročný mladý Prešovčan Peter Liška," prezradil odborný pracovník Krajského múzea v Prešove Igor Lazorík.



Ako ďalej povedal, do Prešova vstúpili sovietske vojská 21. augusta 1968 o 4.30 h. Obsadili vojenské kasárne, letisko, poštu, banku, budovu divízie, OV KSS, ONV, tlačiarne, železničnú stanicu a televízny vysielač Dubník. Podľa Lazoríka bola ochromená doprava, bol prerušený telefónny styk a vznikla nákupná panika.



"Občania boli aktom agresie šokovaní, spontánne sa snažili zabrániť postupu vojsk vlastnými telami a vojakom vysvetľovali, že na inváziu nebol žiaden dôvod," vysvetlil Lazorík.



Prešov bol podľa jeho slov doslova zaplavený množstvom plagátov, hesiel, transparentov, ktoré vyjadrovali podporu čelným straníckym a štátnym predstaviteľom, odsudzovali prítomnosť okupačných vojsk a žiadali ich odchod.



"Už v prvý deň podporilo podpisovú akciu s názvom Za Dubčeka, za Svobodu, za mier! viac ako 8000 obyvateľov Prešova. Boli strhávané alebo menené orientačné a smerové tabule, na mnohých miestach i názvy ulíc a nahradili ich nové, provizórne názvy ako Dubčekova, či Černíkova," dodal Lazorík.



Okrem fotodokumentačných materiálov zo zbierky Krajského múzea a súkromných fotografií predstaví múzeum aj dobové audiovizuálne materiály a digitalizovaný osemmilimetrový film natočený populárnym prešovským amatérskym filmárom Štefanom Tokarčíkom. V poradí 43. Čaj o piatej u Rákociho sa uskutoční v stredu 21. augusta v sídle múzea, v priestoroch Rákociho paláca o 17.00 h.