V Krakovanoch sa uskutoční Medzinárodný festival paličkovanej čipky

Krakovany 9. mája (TASR) - Jubilejný desiaty ročník Medzinárodného festivalu paličkovanej čipky sa uskutoční v priestoroch kultúrneho domu Krakovany, Múzea Za krakovskú bránu a v budove bývalého Zariadenia opatrovateľskej služby Krakovany v sobotu (10. 5.) od 9.00 do 18.00 h a v nedeľu (11. 5.) od 9.00 do 17.00 h. Zúčastnia sa na ňom mnohí zahraniční hostia z rôznych kútov sveta. TASR to uviedol Matej Pisca z občianskeho združenia Bábence.



Pre návštevníkov je pripravený kultúrny program, ako napríklad folklórny súbor Otava z Nového Mesta nad Váhom, spevácke trio Sestry Matákové či detský folklórny súbor Krakovanček z Krakovian a folklórna skupina Krakovčanka. „Okrem toho máme pripravené krásne výstavy v kultúrnom dome v Krakovanoch, to je výstava čipky od Dany Mihulkovej a Ireny Ring Naša Bratislava, naše Slovensko. Je to 25. výročie vzniku paličkovej čipky,“ uviedol.



Súčasťou bude tiež súťažná výstava k desiatemu výročiu festivalu, v múzeu Za krakovskú bránu bude k nahliadnutiu čipka zo Španej doliny a stála expozícia bábkovej paličkovanej čipky, ale aj výstava valcov na paličkovanie zo zbierky múzea.



Verejnosť tiež uvidí módne prehliadky, ktoré budú každý deň o 14.00 h. „Čipkári a umelci z celého sveta prinesú rôzne veci, ktoré sa používajú na moderné oblečenie,“ priblížil. Zaujímavosťou bude aj paličkovaná torta, kde je vypaličkovaná každá súťažná téma za posledných desať rokov. „Pani, ktorá tortu robila, si dala záležať a spomenula asi všetky súťažné témy, ktoré sme za tých desať rokov mali. Stálu expozíciu tejto čipky nájdu návštevníci počas celého festivalu v našom Múzeu za Krakovskú bránu,“ doplnil.



Ako priblížil Pisca, druh čipky, aká sa vyrába Krakovanoch a v okolitých dedinách, je unikát, nevyrába sa totiž nikde inde vo svete. „Je to medzinárodný festival, čiže k nám prichádzajú zahraniční hostia z celého sveta, máme veľa španielskych vystavovateľov, z Nemecka, z Panamy, Francúzska, Belgicka, Maďarska, Slovinska, Anglicka a mnohé aj iné krajiny, pravdaže zo Slovenska a Čiech,“ zhrnul.