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V Kráľovej pri Senci horela zrubová chatka

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Snímka HaZZ. Foto: HaZZ

Počas hasebných prác sa na miesto dostavila osoba, ktorá sa snažila požiar uhasiť ešte pred príchodom hasičov.

Autor TASR
Bratislava 28. júla (TASR) - V obci Kráľová pri Senci (okres Senec) v nedeľu (26. 7.) podvečer horela zrubová chatka. Majiteľovi tak vznikla škoda zatiaľ vyčíslená na 20.000 eur. Predbežná príčina vzniku požiaru bol zvýšený elektrický prechodový odpor. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Bratislavského kraja.

„V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti bolo požiarom zasiahnuté už celé poschodie chatky. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch pracovali na lokalizácii požiaru tromi hasebnými prúdmi ako z exteriéru, tak aj interiéru stavby a zároveň ochladzovali vedľajšie stromy,“ priblížil HaZZ. Hasiči následne rozobrali strešnú konštrukciu, vyhľadávali a dohášali skryté ohniská a vykonávali obhliadku termokamerou.

Počas hasebných prác sa na miesto dostavila osoba, ktorá sa snažila požiar uhasiť ešte pred príchodom hasičov. Utrpela pri tom popáleniny horných končatín a do opatery si ju prevzali zdravotnícki záchranári, dodal hasičský zbor.

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