V Kráľovej pri Senci otestovali 2289 ľudí, pomohli i okresnému mestu

Bratislava 2. novembra (TASR) – V obci Kráľová pri Senci (okres Senec) otestovali na dvoch odberných miestach počas uplynulého víkendu (31. 10. - 1. 11.) v rámci akcie Spoločná zodpovednosť 2289 ľudí, z čoho 13 malo pozitívny výsledok na nový koronavírus. Väčšina z nich nie sú obyvatelia obce. Obec zároveň počas celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 pomohla aj mestu Senec. TASR o tom informoval Peter Moravčík z obecného úradu.



Obec bola pripravená primárne otestovať svojich občanov, počas dňa v nej vládla pokojná situácia. V sobotu však pri testovaní pomohla aj okresného mestu Senec, z ktorého na testovanie prišli stovky obyvateľov. "Nárast záujmu sme dokázali zvládnuť, cezpoľní rešpektovali usmernenia, že prednosť majú miestni a nevznikli žiadne problémy," zhodnotil Dušan Šebok, starosta Kráľovej pri Senci.



Starosta hodnotí testovanie po organizačnej stránke ako celkom dobre zvládnuté, obyvatelia boli už vopred informovaní, aby na odberné miesta prichádzali podľa abecedy vo vymedzených časoch. O aktuálnej situácii informovali webová stránka obce, miestny rozhlas i sociálne siete. "Situáciu sme zvládli a v prípade, ak sa vláda rozhodne testovať aj nasledujúci víkend, sme na to pripravení. Rozdelíme si to do dvoch dní a nikto sa nebude musieť báť, že nebude otestovaný," doplnil Šebok, ktorý zároveň poďakoval všetkým dobrovoľníkom, zdravotníkom, polícii a ozbrojeným silám.