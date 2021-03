V Kráľovskom Chlmci miera pozitivity na COVID-19 klesla na 0,53 %

Kráľovský Chlmec 9. marca (TASR) – Antigénové testovanie v meste Kráľovský Chlmec (okr. Trebišov) počas uplynulého víkendu zaznamenalo výrazný pokles počtu nakazených novým koronavírusom. Celkovo na COVID-10 od piatka do nedele (5. - 7. 3.) otestovali 2660 ľudí, pozitívny výsledok malo 14 osôb, čo predstavuje mieru pozitivity 0,53 percenta.



Pred dvoma týždňami pri testovaní v Kráľovskom Chlmci zaznamenali pri porovnateľnom počte testovaných mieru pozitivity 2,29 percenta. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trebišove vtedy vyhláškou nariadil povinnosť mesta zabezpečiť dodržiavanie karanténnych opatrení aj za asistencie polície.



K najnovším výsledkom sa vyjadril primátor Kráľovského Chlmca Karol Pataky. "Je to úspech, aj keď ešte zďaleka nemožno hovoriť o víťazstve nad pandémiou," uviedol vo videonahrávke zverejnenej na webstránke mesta. Veľká väčšina obyvateľov si podľa neho uvedomila hrozbu a obmedzujúce opatrenia sa v meste dodržiavali omnoho zodpovednejšie. "Vás ostatných, ktorí ešte stále nepociťujete potrebu dodržovania opatrení, by som práve v duchu zlepšujúcich sa výsledkov chcel poprosiť, aby ste zmenili svoj postoj, keďže čísla ukazujú, že má zmysel toto naše odriekanie a dodržiavanie pravidiel," apeloval primátor v príhovore.