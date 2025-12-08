< sekcia Regióny
V Kráľovskom Chlmci začínajú s výstavbou krytej plavárne
Po dokončení bude plaváreň prevádzkovať Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec.
Autor TASR
Kráľovský Chlmec 8. decembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) začína s výstavbou plavárne v Kráľovskom Chlmci (okres Trebišov). Investícia je v sume 9,74 milióna eur, kraj plánuje použiť na športovisko 6,5 milióna eur z úveru, zvyšok vyčlenil z vlastného rozpočtu. Výstavbu odštartovali v pondelok zástupcovia kraja, mesta a školy poklepaním základného kameňa.
Ako informoval KSK, ide z jeho strany o prvý takýto projekt krytej plavárne v histórii. Vyrastie pri gymnáziu na Horešskej ulici. Dodávateľom je firma Metrostav Slovakia, ktorá vzišla z verejného obstarávania. Termín ukončenia prác je do 539 dní od prevzatia stavby.
„Kraj nie sú len veľké mestá - aj regióny si zaslúžia infraštruktúru, ktorá zlepší život a podmienky pre vzdelávanie a šport. Plaváreň poslúži prioritne školákom, no rátame aj so športovou a komerčnou prevádzkou,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Doplnil, že v spádovom regióne Medzibodrožia a Použia navštevuje základné a stredné školy dokopy viac ako 4900 žiakov. Školáci budú využívať plaváreň najmä v dopoludňajších hodinách. „Popoludní by slúžila na špecializované programy, ako napríklad plávanie pre dojčatá a batoľatá, ale aj kurzy pre začiatočníkov. Večer by poslúžila širokej verejnosti a športovým klubom - na rekreačné plávanie, kondičné cvičenia, kurzy či tréningové aktivity športových klubov,“ skonštatoval Trnka.
Po dokončení bude plaváreň prevádzkovať Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec. Novostavba s bezbariérovým prístupom bude mať obdĺžnikový tvar s dvoma nadzemnými podlažiami. Súčasťou objektu bude 25-metrový plavecký bazén vrátane jednostrannej platformy pre skoky do vody. Nachádzať sa tam bude aj menší výučbový bazén pre deti. Nebude chýbať hľadisko s kapacitou 250 miest na sedenie, sociálne zázemie, šatne či bufet.
KSK informoval, že celý projekt je navrhnutý tak, aby zabezpečil nízkoenergetickú prevádzku. Využité budú moderné technológie a obnoviteľné zdroje energie. Súčasťou bude fotovoltická elektráreň lokalizovaná na streche, tepelné čerpadlo ako zdroj tepla, využitie studňovej vody a vsakovacích systémov. Projekt tiež počíta so zakrývaním hladiny bazénovej vody.
Ako informoval KSK, ide z jeho strany o prvý takýto projekt krytej plavárne v histórii. Vyrastie pri gymnáziu na Horešskej ulici. Dodávateľom je firma Metrostav Slovakia, ktorá vzišla z verejného obstarávania. Termín ukončenia prác je do 539 dní od prevzatia stavby.
„Kraj nie sú len veľké mestá - aj regióny si zaslúžia infraštruktúru, ktorá zlepší život a podmienky pre vzdelávanie a šport. Plaváreň poslúži prioritne školákom, no rátame aj so športovou a komerčnou prevádzkou,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Doplnil, že v spádovom regióne Medzibodrožia a Použia navštevuje základné a stredné školy dokopy viac ako 4900 žiakov. Školáci budú využívať plaváreň najmä v dopoludňajších hodinách. „Popoludní by slúžila na špecializované programy, ako napríklad plávanie pre dojčatá a batoľatá, ale aj kurzy pre začiatočníkov. Večer by poslúžila širokej verejnosti a športovým klubom - na rekreačné plávanie, kondičné cvičenia, kurzy či tréningové aktivity športových klubov,“ skonštatoval Trnka.
Po dokončení bude plaváreň prevádzkovať Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec. Novostavba s bezbariérovým prístupom bude mať obdĺžnikový tvar s dvoma nadzemnými podlažiami. Súčasťou objektu bude 25-metrový plavecký bazén vrátane jednostrannej platformy pre skoky do vody. Nachádzať sa tam bude aj menší výučbový bazén pre deti. Nebude chýbať hľadisko s kapacitou 250 miest na sedenie, sociálne zázemie, šatne či bufet.
KSK informoval, že celý projekt je navrhnutý tak, aby zabezpečil nízkoenergetickú prevádzku. Využité budú moderné technológie a obnoviteľné zdroje energie. Súčasťou bude fotovoltická elektráreň lokalizovaná na streche, tepelné čerpadlo ako zdroj tepla, využitie studňovej vody a vsakovacích systémov. Projekt tiež počíta so zakrývaním hladiny bazénovej vody.