V Kráľovskom Chlmci získali z europrojektu ultrazvukový prístroj
Projekt bol zameraný na zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti, podporu prevencie a včasnej diagnostiky.
Autor TASR
Kráľovský Chlmec 26. januára (TASR) - Nemocnica v Kráľovskom Chlmci v okrese Trebišov získala komplexný ultrazvukový prístroj vhodný na všeobecnú diagnostiku a zároveň vyšetrenia brušnej dutiny, čím sa zlepšila dostupnosť kvalitnej diagnostiky pre obyvateľov regiónu. Išlo o súčasť cezhraničného projektu z eurofondov s maďarským a ukrajinským partnerom, pričom rozpočet pre kráľovskochlmeckú nemocnicu s poliklinikou bol 109.620 eur. Informovala o tom nemocnica.
Projekt bol zameraný na zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti, podporu prevencie a včasnej diagnostiky. Realizovali ho nemocnice zo Slovenska, Maďarska a Ukrajiny, pričom išlo o reakciu na dlhodobo nedostatočné vybavenie zdravotníckych zariadení v pohraničných regiónoch a na vysokú mieru chorobnosti a úmrtnosti obyvateľstva.
Významným výstupom bol aj spoločný vývoj a zavedenie odborných diagnostických protokolov pre tri typy ultrazvukových vyšetrení - abdominálne, karotické a gynekologické. „Protokoly boli vytvorené a overené počas odborných workshopov realizovaných v Maďarsku, na Slovensku a na Ukrajine, čím sa zabezpečila jednotná úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti v celom cezhraničnom území,“ uviedol za nemocnicu v Kráľovskom Chlmci Peter Hrinda.
Počas projektu zrealizovali skríningové vyšetrenia pre obyvateľov spádových oblastí. Vyšetrením prešlo v priebehu šiestich mesiacov minimálne 864 pacientov. „V Nemocnici s poliklinikou v Kráľovskom Chlmci bolo zrealizovaných 318 skríningových ultrazvukových vyšetrení brušnej dutiny, čím sa významne prispelo k včasnému záchytu zdravotných rizík u obyvateľov regiónu. Získané výsledky boli priebežne analyzované a vyhodnocované a vytvorili základ pre ďalšie zlepšovanie preventívnych a diagnostických služieb v regióne,“ informoval Hrinda. Partneri deklarovali záujem pokračovať v skríningových aktivitách aj po ukončení projektu.
Projekt realizovali v rámci Programu Interreg Next (Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina) 2021-2027 s celkovým rozpočtom zhruba 330.000 eur. Nemocnica v maďarskom meste Kisvárda zakúpila dva ultrazvukové prístroje a jeden získala nemocnica v Užhorode.
