V Kraskove je volebná účasť zatiaľ veľmi nízka

Kraskovo 25. mája (TASR) – Volebná účasť v obci Kraskovo v Rimavskosobotskom okrese je zatiaľ veľmi nízka a ani zďaleka nedosahuje čísla z nedávnych prezidentských či komunálnych volieb. TASR to povedali členovia okrskovej volebnej komisie.



„Účasť je jednoznačne slabá. Zatiaľ prišlo voliť len málo ľudí,“ uviedla predsedníčka okrskovej volebnej komisie Katarína Moncoľová. Dodala, že volebnú účasť príliš nezvýšili ani návštevníci historického festivalu, ktorý sa v sobotu koná v obci, keďže voličov s voličskými preukazmi bolo len zopár.



Ako pokračovala členka komisie Ivona Kozáková, aktuálne voľby do Európskeho parlamentu (EP) majú v obci zatiaľ najnižšiu účasť zo všetkých, na ktorých sa zúčastnila ako členka okrskových komisií. „Cez prezidentské voľby tu bola veľká účasť. Dnes je však veľmi nízka, väčšinou chodia voliť starší ľudia,“ konkretizovala.



Kraskovo má aktuálne viac ako 130 obyvateľov. V zozname voličov pre voľby do EP je zapísaných 96 osôb.