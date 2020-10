V Krásne nad Kysucou bude odberné miesto aj na futbalovom štadióne

Krásno nad Kysucou 28. októbra (TASR) – Drevené predajné stánky na námestí pred mestským úradom, futbalový štadión, reštauráciu aj miestne školy využijú v Krásne nad Kysucou v okrese Čadca na celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19. Podľa primátora Jozefa Grapu kopíruje šesť odberných miest počet volebných okrskov.



"Odberné miesta budú trocha nešpecifické, vytypovali sme ich podľa odporúčaní, aby boli najmä dobre vetrateľné. Priestor okrsku na mestskom úrade je nevyhovujúci a využili sme drevené predajné stánky na námestí. Sú kryté a ľudia k nim budú postupne prichádzať na odber," uviedol Grapa.



V miestnej časti Zákysučie mesto nemá svoje priestory, preto sa testovanie uskutoční pred reštauráciou. "Odberný tím bude vo vnútri reštaurácie, ľudia budú prechádzať popred okná a úkony sa budú vykonávať cez okná. Vo vonkajšom altánku potom budú čakať na výsledky testovania. Nemali sme iné východisko vzhľadom na to, že v tomto priestore sa bude testovať viac ako 600 občanov a železnice nemôžu zrušiť prevádzku vlakov," povedal primátor Krásna nad Kysucou o situácii v miestnej časti, v ktorej volia občania aj v priestoroch železničnej stanice.



Ďalšie odberné miesto bude na futbalovom štadióne. "V priestoroch základnej umeleckej školy, kde býva volebný okrsok, je do budovy len jeden vchod a nie je druhý východ. Odberný tím bude sedieť v priestore bowlingovej dráhy a cez otvorené okná bude robiť potrebné úkony. Priestor na čakanie bude vo vonkajších priestoroch letnej terasy reštaurácie. Podobne sme zvolili exteriérové riešenie i v Základnej škole a v materskej škole Kalinov a Blažkov, kde sa bude tak isto testovať cez okná," dodal Grapa.



Upozornil, že okrem bežných voličov pribudne aj mládež od desať do 18 rokov a počet odberných miest nemusí byť dostatočný. "Vzhľadom na nedostatok zdravotníkov nám pravdepodobne nedovolia rozšíriť okrsky. Nám sa hlásili dobrovoľníci zo zdravotnej školy, zdravotné sestry, študenti medicíny alebo lekári. Ale majú sa registrovať na stránke, ktorú zriadilo ministerstvo zdravotníctva a bude ich prideľovať na odberné miesta. Je to škoda, lebo my by sme si vedeli individuálne s každým dohodnúť odberné miesto i jeho možnosti," uzavrel primátor Krásna nad Kysucou.