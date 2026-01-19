< sekcia Regióny
V Krásne nad Kysucou ku koncu vlaňajška žilo 6479 ľudí
Na sklonku roka 2024 ich bolo o 37 viac.
Autor TASR
Krásno nad Kysucou 19. januára (TASR) - Počet obyvateľov s trvalým pobytom v meste Krásno nad Kysucou medziročne mierne poklesol. K 31. decembru 2025 radnica evidovala 6479 obyvateľov, na sklonku roka 2024 ich bolo o 37 viac. Štatistické údaje zverejnila samospráva na svojej webovej stránke.
Pokles počtu obyvateľov súvisí predovšetkým s vyššou úmrtnosťou, keď počas vlaňajška zomrelo 71 ľudí, čo je o 12 viac ako v predchádzajúcom roku. „V roku 2025 sa narodilo 43 detí, teda o tri viac ako v roku 2024. Z novonarodených bolo 24 chlapcov a 19 dievčat,“ upresnila radnica.
Matrika v Krásne nad Kysucou vlani evidovala 22 sobášov. „V roku 2025 sa k nám na trvalý pobyt prihlásilo 73 občanov, z toho 31 mužov a 42 žien. Odhlásených občanov však bolo 82, z toho 46 mužov a 36 žien,“ dodala radnica.
