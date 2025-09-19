< sekcia Regióny
V Krásne nad Kysucou pribudne 71 nájomných bytov
Projekt bude realizovaný v spolupráci ŠFRB, Ministerstva dopravy SR a Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Autor TASR
Krásno nad Kysucou 19. septembra (TASR) - V meste Krásno nad Kysucou, v mestskej časti Zákysučie, pribudne 71 nových nájomných bytov. Na prízemí jedného z bytových domov pribudne elokované pracovisko materskej školy (MŠ) s kapacitou 22 detí. Vo štvrtok (18. 9.) sa oficiálne začala výstavba slávnostným poklepaním základného kameňa stavby. Informovala o tom Soryana Hádenová zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).
„Vybudovaním materskej školy pribudne v tejto mestskej časti aj verejná budova vo vlastníctve mesta a nebudeme musieť prenajímať priestory napríklad na voľby, ktoré sa doteraz organizovali na železničnej stanici alebo v reštaurácii,“ uviedol primátor mesta Jozef Grapa.
Projekt bude realizovaný v spolupráci ŠFRB, Ministerstva dopravy SR a Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Zámer bude financovaný zo ŠFRB sumou vo výške viac ako 3,8 milióna eur, formou dotácie z Ministerstva dopravy SR vo výške približne 2,3 milióna eur a z Plánu obnovy a odolnosti SR vo výške takmer 400.000 eur.
„Toto nie je len o bytoch. Je to o domove, komunite a budúcnosti. Krásno nad Kysucou ukazuje, že keď sa spojí vôľa samosprávy a podpora štátu, dajú sa robiť veľké veci pre obyčajných ľudí,“ dodal generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka.
