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V Krásnohorskom Podhradí horel bioodpad, zásah komplikoval vietor

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Miesto požiaru. Foto: HaZZ

Po ukončení zásahu miesto požiaru skontrolovali termokamerou a následne odovzdali na ďalšie sledovanie Dobrovoľnému hasičskému zboru obce Krásnohorské Podhradie.

Autor TASR
Rožňava 8. júla (TASR) - Na zbernom dvore v obci Krásnohorské Podhradie v okrese Rožňava horel bioodpad. Zásah hasičov však komplikoval silný vietor a husté zadymenie. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach o tom informovalo na sociálnej sieti.

Spresnilo, že pri udalosti boli v utorok (7. 7.) vo večerných hodinách. „Po príchode na miesto bol požiar plne rozvinutý na ploche približne 30 krát 30 metrov,“ objasnilo KR HaZZ. Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch a požiar zlikvidovali viacerými prúdmi. „Pri hasení zároveň využili pracovný stroj, ktorý postupne rozhrabával bioodpad, čo umožnilo dôkladné dohasenie skrytých ohnísk,“ zdôraznilo.

Po ukončení zásahu miesto požiaru skontrolovali termokamerou a následne odovzdali na ďalšie sledovanie Dobrovoľnému hasičskému zboru obce Krásnohorské Podhradie.

Na mieste zasahovali príslušníci HaZZ z hasičských staníc Rožňava, Dobšiná a Moldava nad Bodvou. Pomáhali aj dobrovoľníci hasičských zborov z Krásnohorského Podhradia, Plešivca a Štítnika.

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