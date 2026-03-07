< sekcia Regióny
V Krásnohorskom Podhradí pobežia na pomoc dievčatku s ochorením
Autor TASR
Krásnohorské Podhradie 7. marca (TASR) - V Krásnohorskom Podhradí v okrese Rožňava sa v sobotu postavia na štart bežci, aby pomohli Noémi - dievčatku so vzácnym ochorením. Charitatívne podujatie pod hradom Krásna Hôrka bude hostiť aj 80-ročného maratónca či majstra Slovenska v behu na 400 metrov. TASR o tom za organizátorov informoval Daniel Freivolt.
Nultý ročník komunitného charitatívneho behu Kroky pre Noémi: Beh za Krásnu Hôrku 2026 si dáva za cieľ spojiť pohyb, históriu a ľudskosť. Podujatie sa zároveň koná pri príležitosti smutného výročia pre obec Krásnohorské Podhradie, ktoré si miestni každoročne pripomínajú spomienkovými akciami. Tohtoročná spomienka tak podľa organizátorov dostáva nový rozmer - pohyb, solidaritu a nádej.
Freivolt uviedol, že behu sa zúčastní aj výnimočná dvojica - 80-ročný maratónec Ondrej Pozman, ktorý sa o tri týždne predstaví na Majstrovstvách Európy veteránov v atletike, a Kristián Pučko, majster Slovenska v behu na 400 metrov.
„Celý výťažok z podujatia je venovaný Noémi - dievčatku z Krásnohorského Podhradia trpiacemu ultravzácnym ochorením na genetickom podklade, ktoré spôsobuje celkové vývinové oneskorenie a absenciu reči,“ priblížil Freivolt. Ambasádorom podujatia je jej otec Július Máťáš, ktorý je dlhoročným občanom a reprezentantom obce a tiež niekoľkonásobným majstrom ČSSR v rôznych kategóriách vo vzpieraní.
Podujatie sa začne o 9.00 h registráciou, pokračovať bude štartom štafetovej prechádzky a potom štartom behu. Na poludnie je plánované vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien. Freivolt doplnil, že celý výťažok z podujatia - štartovné, dobrovoľné príspevky aj zbierka na mieste - bude určená na pomoc Noémi.
