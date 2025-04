V Krásnohorskom Podhradí vzniká nový denný stacionár

Krásnohorské Podhradie 20. apríla (TASR) - Z historickej budovy v Krásnohorskom Podhradí, v ktorej v minulosti fungovala i žandárska stanica, bude nový denný stacionár. Samospráva získala na jej obnovu financie z plánu obnovy, v obci vďaka projektu vzniknú i nové pracovné miesta. Pre TASR to uviedol starosta obce Štefan Kún.



Historická budova na Hradnej ulici v Krásnohorskom Podhradí bola postavená ešte v polovici 19. storočia a pôvodne slúžila na ubytovanie zamestnancov grófa Andrássyho. „Neskôr bola budova prerobená na žandársku stanicu, potom tu sídlila pošta. Od prevratu slúžila pre miestny klub dôchodcov,“ priblížil Kún.



O budúcnosti objektu, ktorý bol v zlom technickom stave, sa v obci hovorilo už dlhšie. Samospráva chcela budovu zrekonštruovať a nájsť pre ňu nový účel. V obci sa nakoniec rozhodli pre zriadenie denného stacionáru. „Je to chýbajúci element nielen u nás, ale aj v ostatných obciach v okrese. Je to najmä pre obyvateľov, ktorí tu žijú už dlhé roky a pomaly sa nemá o nich kto postarať,“ skonštatoval starosta.



Samospráva v rámci obnovy budovy počíta s jej komplexnou rekonštrukciou. Súčasťou denného stacionára má byť denná miestnosť, oddychové priestory, jedáleň či sociálne zariadenia, v podkroví sa budú nachádzať kancelárie, šatne i denná miestnosť pre personál. Historická budova podľa starostu nie je pamiatkovo chránená, pri prácach budú napriek tomu zachované pôvodné prvky objektu, a to najmä okenné otvory či tvar strechy.



Denný stacionár v Krásnohorskom Podhradí bude mať kapacitu pre 19 klientov, na začiatok tu obec plánuje vytvoriť štyri pracovné miesta. Samospráva na realizáciu projektu získala financie z plánu obnovy. Rekonštrukcia za takmer 960.000 eur s DPH sa začala v ostatnom období. „Práce by mali byť dokončené do konca júna 2026. Potom máme polroka na sprevádzkovanie zariadenia a obsadenie pracovných miest,“ dodal starosta.