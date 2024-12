V Kreatívnom centre nitrianskej univerzity vzniklo Centrum pomoci

Nitra 24. decembra (TASR) - V Kreatívnom centre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre otvorili Centrum včasnej pomoci. Poskytuje bezplatné poradenstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.



Aktivity centra sú súčasťou národného projektu Sme si rovní II, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. Realizuje ho Slovenský paralympijský výbor od decembra 2023 do decembra 2026.



"Pomáhame ľuďom s rôznymi typmi zdravotného postihnutia, dlhodobého i vrodeného. Poskytujeme takisto včasnú pomoc pre ľudí, ktorí sú po vážnom úraze či chorobe a zmenila sa im sociálno-zdravotná situácia. Pomáhame im zorientovať sa v legislatívnych a sociálnych otázkach, aby sa dokázali znova zaradiť do života, tak spoločenského, ako aj pracovného," povedala vedúca centra Monika Kunkelová.



Cieľovou skupinou sú dospelí klienti v produktívnom veku, ktorí poberajú čiastočný alebo plný invalidný dôchodok alebo sú Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny uznaní za osobu so zdravotným postihnutím. Pomoc pri naštartovaní pracovného života môžu nájsť aj študenti posledných ročníkov strednej či vysokej školy, ktorí sú zdravotne postihnutí, po skončení školy neplánujú ďalej pokračovať v štúdiu, ale chcú sa zaradiť do pracovného života.



Kreatívne centrum otvorila SPU v máji tohto roka. Poskytuje možnosti pre začínajúce podnikateľské subjekty, startupy a inkubátory, podporuje štart absolventov univerzity a rozvoj talentov. Zamerané je na tri odvetvia kreatívneho priemyslu - dizajn, architektúru a reklamu a marketing.