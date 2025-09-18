< sekcia Regióny
V Kremnici budú hovoriť o spolufinancovaní regionálnej knižnice
Zriaďovateľom tejto kultúrnej inštitúcie s regionálnym charakterom je Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK).
Autor TASR
Kremnica 18. septembra (TASR) - Kremnickí poslanci sa budú na svojom štvrtkovom rokovaní zaoberať aj budúcnosťou regionálnej knižnice Jána Kollára v Kremnici. Zriaďovateľom tejto kultúrnej inštitúcie s regionálnym charakterom je Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), ktorý ponúkol mestu možnosť spolupodieľať sa na financovaní funkcie mestskej knižnice.
Poslanci majú na stole materiál, ktorým majú deklarovať záujem mesta zachovať fungovanie knižnice v meste a zároveň schváliť zámer spolufinancovania funkcie mestskej knižnice v rozpočte na rok 2026.
Ako uviedol v dôvodovej správe primátor Martin Novodomec, knižnica plní funkciu regionálnej knižnice s pôsobnosťou v územnom obvode okresov Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom a súčasne aj funkciu mestskej knižnice pre mesto Kremnica a jeho obyvateľov. Sídli v mestskej budove, pričom ju poskytuje na užívanie za symbolické jedno euro.
Novodomec vysvetlil, že plnenie štandardov pre verejné knižnice sa odvíja od počtu obyvateľov sídelného mesta, pričom pre regionálne knižnice sa prepočítavajú od čísla 5000 obyvateľov. Dodal, že v rámci Štatistického úradu SR evidujú pokles obyvateľov v meste Kremnica dlhodobo pod túto hranicu.
Primátor ozrejmil, že vzhľadom na potrebu zabezpečiť stabilný udržateľný rozvoj a kvalitné poskytovanie verejných knižnično-informačných služieb v knižnici navrhol BBSK spoluprácu mestu Kremnica formou spolupodieľania sa na financovaní funkcie mestskej knižnice vrátane dlhodobého rozvoja jej fungovania a riadenia.
Keďže obe strany prejavili záujem udržať inštitúciu, kraj navrhol, aby sa mesto spolupodieľalo na financovaní mestskej funkcie minimálne na úrovni 50 percent nákladov, čo predstavuje približne 140.000 eur.
Mesto na to reagovalo ponukou, ktorá vzišla z online pracovného stretnutia mestských poslancov v auguste tohto roka. Tá hovorí o tom, že mesto by sa na financovaní knižnice podieľalo desiatimi percentami z celkových nákladov, maximálne však do výšky 30.000 eur. „Výsledkom rokovaní na BBSK bolo, že zvážia ponuku mesta Kremnica a do konca septembra zorganizujú pracovné stretnutie, kde navrhnú model ďalšieho fungovania a financovania knižnice Jána Kollára v Kremnici,“ dodal primátor.
