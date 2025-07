V Kremnici budú rozdávať kompost vyprodukovaný z odpadov

Kremnica 31. júla (TASR) - V Kremnici budú po prvýkrát obyvateľom rozdávať kompost, ktorý bol vyprodukovaný v tamojšej novopostavenej kompostárni. Každá domácnosť bude mať podľa riaditeľky Mestského podniku služieb Slávky Hnilovej nárok na 100 litrov kompostu.



Kompost si bude môcť verejnosť prebrať v dňoch 6. a 7. augusta od 12.00 do 16.00 h, keď budú na parkovisku Jeleň pristavené dva prekryté kontajnery s kompostom. Rozdávať ho budú zadarmo, podmienkou je priniesť si vlastné nádoby, resp. igelitové vrecia a preukázať sa občianskym preukazom.



Kremnickú kompostáreň, ktorá patrí k najmodernejším na Slovensku, spustili do prevádzky len vlani. V kompostárni spracovávajú kuchynský odpad a takisto bioodpad z parkov, zo záhrad a z verejných priestranstiev. Prevádzka, ktorej prednosťou je moderná bezzápachová technológia založená na aeróbnom spôsobe zhodnocovania kuchynského odpadu, slúži nielen obyvateľom Kremnice, ale aj priľahlých obcí.



„Toto je prvýkrát, čo budeme kompost od spustenia prevádzky rozdávať. Ide o prvý výsledný produkt, chceme, aby mali ľudia nejakým spôsobom zadosťučinenie, že pristúpili k systému a majú za to aj výsledok,“ skonštatovala Hnilová.



V meste totiž podľa jej slov od začiatku tohto roka zaviedli zmeny v zvozoch komunálneho odpadu. „Zaviedol sa sezónne každý týždeň zber zeleného odpadu zo záhrad a zeleného odpadu z kuchyne,“ podotkla s tým, že ľudia si postupne na tento systém navykajú a každý mesiac je zber lepší.



Hnilová dodala, že vďaka tomu a tiež zberu odpadu z ďalších desiatich obcí, môžu teraz distribuovať prvý „naozaj výdatný kompost“. Odovzdávanie kompostu budú v budúcnosti opakovať. Kedy, závisí podľa Hnilovej aj od toho, aký záujem obyvatelia v prvej etape prejavia. „Rozdávanie budeme určite opakovať, možno budúci mesiac znova, pretože ten výsledný produkt sa dennodenne hromadí a vytvára,“ doplnila Hnilová.