V Kremnici chcú dobudovať kanalizáciu

Kremnica 19. apríla (TASR) - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť (StVS) dobuduje v Kremnici kanalizáciu a zrekonštruuje čistiareň odpadových vôd (ČOV). Na projekt získala spoločnosť nenávratný finančný príspevok viac ako 11,9 milióna eur. Projektový manažér StVS Juraj Demian pre TASR uviedol, že po podpise zmluvy o poskytnutí NFP vyhlási StVS verejné obstarávanie na zhotoviteľa a dozor stavebných prác.



"Odpadové vody od obyvateľov Kremnice a Hornej Vsi v súčasnosti vo veľkej miere ústia do Kremnického potoka formou oficiálnych nečistených výustí. Návrh kanalizácie vychádza z požiadavky na podchytenie týchto nečistených vyústení s konečným cieľom prepojenia dielčích kanalizácií a vytvorenia jednotnej kanalizačnej sústavy," priblížil Demian.



Dodal, že dobudovaním kanalizácie a následným celkovým napojením už vybudovanej a novej kanalizácie do rekonštruovanej ČOV sa vytvorí ucelený systém kanalizácie. Realizácia kanalizácie sa dotkne ulíc Kutnohorská, Ľ. Štúra, Továrenská, P. Križku, J. Horvatha, Dolná a Československej armády. "Čistiareň odpadových vôd bude zásadným spôsobom modernizovaná a intenzifikovaná," doplnil Demian.



So samotnou realizáciou projektu, ktorého oprávnené výdavky sú vo výške približne 12,94 milióna eur, začnú podľa Demiana po ukončení verejných obstarávaní. "Vzhľadom na rozsah a náročnosť verejného obstarávania predpokladáme začiatok realizácie stavebných prác v priebehu roka 2025," skonštatoval projektový manažér.