V Kremnici chcú zaviesť množstvový zber odpadu

Kremnica 13. mája (TASR) - Kremnická samospráva plánuje v budúcnosti zaviesť množstvový zber odpadu. V tejto súvislosti aktuálne pripravuje podklady, s ktorými sa chce uchádzať o externé finančné zdroje na výstavbu stojísk a zavedenie systému.



Primátor Martin Novodomec pre TASR skonštatoval, že miera separovania odpadu v meste síce postupne rastie, no aj napriek tomu je stále potrebné znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu. Pripomenul, že práve jeho množstvo je dôvodom rastúcich poplatkov. Plošné poplatky za odvoz odpadu však nie sú pre obyvateľov motivujúce a preto chcú podľa primátora prejsť na objemový množstvový zber odpadu.



„V minulosti nám v tom bránilo to, že v meste nie sú pri bytových domoch vybudované stojiská,“ poznamenal Novodomec s tým, že aktuálne sa preto mesto chce zapojiť do výzvy, v rámci ktorej chce žiadať na ich budovanie finančné prostriedky. V meste je podľa jeho slov potrebných vybudovať približne 30 stojísk, zavedenie systému vidí reálne najskôr v roku 2027.