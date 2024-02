V Kremnici chystajú besedy aj slávnostné vítanie nových čitateľov

Kremnica 29. februára (TASR) - Do 25. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý potrvá do 4. do 10. marca, sa ponukou podujatí zapojí aj Knižnica J. Kollára v Kremnici. Ako informovala knižnica na sociálnej sieti, pripravené sú besedy, tvorivé dielne aj privítanie nových členov.



Týždeň knižníc v Kremnici otvorí v pondelok 4. marca v oddelení literatúry pre deti beseda a zážitkové čítanie so spisovateľkou Kristínou Mišovičovou. V stredu 6. marca počas Prváckej pasovačky slávnostne privítajú nových čitateľov. V poobedných hodinách bude v čitárni knižnice prebiehať čítanie pre verejnosť pod názvom Je nás počuť.



Vo štvrtok 7. marca sa budú môcť čitatelia stretnúť so slovenskou herečkou, moderátorkou a autorkou kníh o pečení Katarínou Brychtovou. Program týždňa knižníc zavŕšia v piatok 8. marca workshopy s ilustrátorkou Hedvigou Gutierrez zamerané na zážitkové tvorenie a tvorivé dielne pre seniorov, počas ktorých si zhotovia záložku do knihy.



Ako uvádza Slovenská asociácia knižníc, v poradí 25. ročník podujatia sa koná pod mottom Knižnice pre všetkých. Cieľom podujatia je podľa asociácie prepájať generácie čitateľov a zvyšovať povedomie o knižniciach ako inštitúciách pre všestranné využitie v každodennom živote spoločnosti.