V Kremnici dnes odštartuje 12. ročník Big Air v meste

Kremnica 7. februára (TASR) - Tréningami a následne kvalifikačnými jazdami v piatok na kremnickom Štefánikovom námestí odštartuje 12. ročník podujatia Big Air v meste FIS Europa Cup & Open.



Organizátori avizujú, že v rámci Európskeho pohára prišlo do Kremnice zbierať body do rebríčka 25 jazdcov z ôsmich krajín sveta. Najmladším účastníkom je 13-ročný Estónec Henry Sildaru. "Dnes sa k týmto jazdcom pripoja ešte snowboardisti a freeskieri zo Slovenska, Česka, Poľska a Rakúska v rámci kategórie Open," uviedla za organizátorov Silvia Majerová.



V piatok sú na programe tréningy a potom kvalifikačné jazdy, veľké finále začne v sobotu (8.2.) o 18.00 h. Okrem športových zážitkov v piatok na námestí zahrajú kapela Walter Schnitzelsson a DJ DayD. V sobotu sa návštevníci môžu tešiť na koncerty skupín Akustika, Medial Banana a Polemic. Súčasťou 12. ročníka podujatia budú aj Warm-up a After párty v Kine Akropola.



Tohtoročnou festivalovou novinkou je orientačná turistická mapa na stiahnutie. Sú v nej všetky užitočné informácie o podujatí. Pripravila ju Silvia Majerová v rámci svojho projektu pre Sokratov inštitút, v spolupráci so študentkou architektúry Mariannou Kubovou.



"V info mape nájdu návštevníci zmienku o histórii mesta, komplexné informácie o službách, otváracie hodiny múzeí, presný program podujatia Big Air v meste a všetko podstatné, čo im umožní užiť si víkend v Kremnici naozaj naplno," priblížila Majerová.