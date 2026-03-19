V Kremnici je o kompost z mestskej kompostárne veľký záujem
Autor TASR
Kremnica 19. marca (TASR) - V Kremnici vo štvrtok druhým dňom pokračujú bezplatným rozdávaním kompostu obyvateľom mesta z miestnej kompostárne. Len počas prvého dňa rozdali podľa riaditeľky Mestského podniku služieb Slávky Hnilovej približne 16 metrov kubických kompostu, veľký záujem očakávajú aj vo štvrtok.
Hnilová priblížila, že len počas prvého dňa, kedy akcia trvala štyri hodiny, tak medzi obyvateľov rozdali približne tri kontajnery kompostu, čo prekonalo ich očakávania. Mnohí z obyvateľov majú podľa jej slov kompost odskúšaný, keďže ho po prvýkrát rozdávali už vlani na jeseň. Kompost z mestskej kompostárne má podľa jej slov kvalitné zloženie, veľa minerálov a neobsahuje choroboplodné zárodky.
Kompost do vlastných nádob prípadne igelitových vriec si môžu odoberať zatiaľ výlučne obyvatelia Kremnice. Jeho množstvo je limitované na 100 litrov na obyvateľa. Tí, ktorí aktuálnu akciu nestihnú, sa budú môcť zapojiť do ďalších, ktoré Mestský podnik služieb plánuje. Konať by sa mali podľa Hnilovej začiatkom leta a potom opäť na jeseň.
V budúcich kampaniach by si už kompost mohli podľa Hnilovej prebrať aj obyvatelia okolitých obcí, ktoré sa do zberu kuchynského a zeleného odpadu zapájajú. Tieto obce budú podľa jej slov náležite uspokojené podľa množstva odpadu, ktoré odovzdali.
Kremnická mestská kompostáreň patrí k najmodernejším na Slovensku, jej prednosťou je moderná bezzápachová technológia založená na aeróbnom spôsobe zhodnocovania kuchynského odpadu. Mesto na jej vybudovanie získalo nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 2,7 milióna eur, do prevádzky ju spustilo v roku 2024. Kuchynský odpad tu spracovávajú pomocou moderného veľkokapacitného kompostéra Big Hanna, pričom samotný proces kompostovania trvá osem až desať týždňov.
