V Kremnici kde má vyrásť detenčný ústav, začnú s búracími prácami

Kremnica 22. novembra (TASR) - Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya v Kremnici odovzdala ministerstvu zdravotníctva časť areálu, v ktorom má v budúcnosti vyrásť nový detenčný ústav. Vedenie nemocnice o tom informovalo na svojom profile na sociálnej sieti s tým, že ako prvé budú prebiehať demolačné práce. Začať by mali s nimi začiatkom decembra a potrvajú tri mesiace.



Podľa zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmlúv, ktorú začiatkom novembra uzatvorilo ministerstvo zdravotníctva so spoločnosťou Sipstav, s. r. o., r. s. p, budú búracie práce stáť 1,045 milióna eur.



Ministerstvo zdravotníctva už vyhlásilo aj súťaž na výstavbu detenčného ústavu v Kremnici. Ako vyplýva z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), predpokladaná hodnota zákazky je vyše 27 miliónov eur. Financovať sa má z prostriedkov plánu obnovy. Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a na základe nej výstavba ústavu.



Zariadenie bude podľa rezortu slúžiť ako zariadenie na výkon ochranného opatrenia detencie pre páchateľov s potrebou osobitného liečebného režimu. Ústav má mať kapacitu 75 lôžok, predpokladaný počet zdravotného personálu je 90 osôb pracujúcich na štvorzmennej prevádzke.



Prvý detenčný ústav na Slovensku otvorilo MZ koncom minulého roka v Hronovciach v okrese Levice. Spolu s plánovaným zariadením v Kremnici majú poskytovať starostlivosť pacientom s duševnými chorobami, ktorým súd nariadil umiestnenie do detenčného ústavu.