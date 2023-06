Kremnica 20. júna (TASR) - V Kremnici po 57 rokoch končí škola umeleckého priemyslu (ŠUP), ktorá posledných 12 rokov fungovala pod súkromným zriaďovateľom. V súčasnosti už nemá žiadnych žiakov ani zamestnancov, situácia je rovnaká aj v Súkromnom gymnáziu, zriaďovateľom oboch škôl je spoločnosť Swedish Education Group. So ŠUP, ktorá desaťročia vzdelávala výtvarníkov, umeleckých rytcov, kováčov či zlatníkov, sa absolventi a verejnosť rozlúčia symbolicky smútočným sprievodom.



"Školy sú momentálne bez žiakov a zamestnancov," potvrdil pre TASR riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici Marek Brezničan. Rezort školstva podľa tlačového odboru žiadosťou o vyradenie škôl nedisponuje, škola na otázky TASR nereagovala.



Ako pre TASR priblížila bývalá zamestnankyňa školy Jaroslava Letríková, väčšina učiteľov dala výpovede ku koncu februára, niekoľko ďalších v školách zostalo do polovice marca. Poslední žiaci, maturanti, tak mohli aspoň písomnú časť skúšok urobiť v Kremnici, ústne maturity už absolvovali na iných školách. Spoločnosť švédskeho zriaďovateľa je podľa Letríkovej aktuálne v konkurze a zamestnancom stále nevyplatila časť výplat z uplynulých mesiacov.



V piatok (23. 6.) sa v Kremnici uskutoční aj symbolická rozlúčka so ŠUP, ktorú pripravili absolventi školy. Podujatie sa začne ráno pred budovou školy, popoludní bude pokračovať sprievodom. "Bude prechádzať cez Štefánikovo námestie smerom na lúku pod Keslom, kde spolu s putovnými školskými insígniami symbolicky pochovajú aj vlajku školy a jednotlivých zaniknutých odborov," priblížili pre TASR organizátori.



Kritická situácia na umeleckopriemyselnej škole a súkromnom gymnáziu v Kremnici nastala v novembri 2022, keď školy pre insolventnosť zriaďovateľa odpojili od plynu. Študenti sa vzdelávali dištančne a postupne prestupovali na iné školy, nakoniec v školách zostala len približne dvadsiatka maturantov. Vlastníkom objektov, v ktorej obe školy sídlia, je Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Ten so švédskym zriaďovateľom vedie spor pre neplnenie finančných záväzkov.



"Na spoločnosť bol vyhlásený konkurz, do ktorého svoje pohľadávky prihlásil aj BBSK. Rovnako sme uvedenej spoločnosti zaslali aj výpoveď z nájomnej zmluvy, aktuálne beží výpovedná lehota," uviedla pre TASR hovorkyňa Lenka Štepáneková. Ako dodala, budovy chce kraj v budúcnosti primárne ponúknuť na verejnoprospešný účel.