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V Kremnici pokračujú s revitalizáciou Gróbňového chodníka
Obnovu obľúbenej trasy rozdelilo mesto do viacerých fáz.
Autor TASR
Kremnica 27. júla (TASR) - V Kremnici aktuálne realizujú druhú fázu revitalizácie Gróbňového chodníka, ktorý je obľúbenou prechádzkovou trasou obyvateľov aj návštevníkov mesta. Po minuloročných prípravných prácach na trase aktuálne osádzajú viaceré prvky infraštruktúry. Informoval o tom primátor Martin Novodomec.
Obnovu obľúbenej trasy rozdelilo mesto do viacerých fáz. V rámci prvej ešte vlani realizovali podľa primátora opravy a spevňovanie povrchu chodníka, oporné múriky a prípravu podkladu pod prvky infraštruktúry.
Tento rok v rámci druhej fázy dokončili práce na spevňovaní chodníka, vyrobili a aktuálne osádzajú viaceré drevené prvky infraštruktúry, ako sú informačné tabule, lavičky, balančné kladiny a iné prvky.
Revitalizácia stála doteraz približne 62.900 eur, táto suma však nie je ešte konečná. „V ďalšom roku ostáva dokončiť ešte niektoré prvky infraštruktúry, ale v zásade bude chodník pripravený na využívanie verejnosťou,“ poznamenal Novodomec.
Ako sa uvádza na internetovej stránke mesta, vznik chodníka súvisí s baníctvom. Chodník pôvodne slúžil na údržbu vybudovaného vodného kanálu na záchyt vody slúžiacej na pohon banských strojov, tzv. banský flúdor. „Po vybudovaní liečebného zariadenia dr. Kleinom, známeho pod menom Jegerhorn, sa chodník využíval na nenáročné vychádzky pacientov s pekným výhľadom na mesto,“ približuje mesto. Nenáročnú trasu dnes využívajú domáci obyvatelia aj turisti, vhodná je aj ako cyklotrasa.
Obnovu obľúbenej trasy rozdelilo mesto do viacerých fáz. V rámci prvej ešte vlani realizovali podľa primátora opravy a spevňovanie povrchu chodníka, oporné múriky a prípravu podkladu pod prvky infraštruktúry.
Tento rok v rámci druhej fázy dokončili práce na spevňovaní chodníka, vyrobili a aktuálne osádzajú viaceré drevené prvky infraštruktúry, ako sú informačné tabule, lavičky, balančné kladiny a iné prvky.
Revitalizácia stála doteraz približne 62.900 eur, táto suma však nie je ešte konečná. „V ďalšom roku ostáva dokončiť ešte niektoré prvky infraštruktúry, ale v zásade bude chodník pripravený na využívanie verejnosťou,“ poznamenal Novodomec.
Ako sa uvádza na internetovej stránke mesta, vznik chodníka súvisí s baníctvom. Chodník pôvodne slúžil na údržbu vybudovaného vodného kanálu na záchyt vody slúžiacej na pohon banských strojov, tzv. banský flúdor. „Po vybudovaní liečebného zariadenia dr. Kleinom, známeho pod menom Jegerhorn, sa chodník využíval na nenáročné vychádzky pacientov s pekným výhľadom na mesto,“ približuje mesto. Nenáročnú trasu dnes využívajú domáci obyvatelia aj turisti, vhodná je aj ako cyklotrasa.