< sekcia Regióny
V Kremnici pribudne nová atrakcia, pouličná obrazová galéria
Nový galerijný priestor slávnostne otvoria v stredu 17. júna.
Autor TASR
Kremnica 10. júna (TASR) - V Kremnici pribudne nová atrakcia, pouličná obrazová galéria. Nový atraktívny umelecký priestor vzniká v donedávna nevzhľadnej uličke Lúčanského priechodu pri pešej zóne, ktorá dostávala od obyvateľov rôzne nelichotivé názvy a radšej sa jej cielene vyhýbali. TASR o tom informovala koordinátorka propagácie mesta Kremnica Kvetoslava Hovoričová Fajčíková.
Kremnická pouličná obrazová galéria je inšpirovaná mestom Svitavy v Česku, kde sa tamojšia galéria pod holým nebom stretáva s veľkým rešpektom a vyhľadávajú ju návštevníci z celého sveta. „Podobne ako v prípade mesta Svitavy bude veľkou prednosťou kremnickej pouličnej galérie fakt, že bude prístupná 24 hodín denne, 365 dní v roku,“ podotkla Hovoričová Fajčíková s tým, že priestor uličky je osvetlený a chránený kamerovým systémom.
Nový galerijný priestor slávnostne otvoria v stredu 17. júna. Hovoričová Fajčíková dodala, že vznikol na základe iniciatívy mestských poslancov, v spolupráci s občianskym združením Bašta Musica, Základnou umeleckou školou (ZUŠ) J. L. Bellu v Kremnici a majiteľmi objektov v uličke. Tí sa podieľali aj na skrášlení objektov, na ktorých budú rozmiestnené jednotlivé obrazy z dielne žiakov a pedagógov ZUŠ.
V prvej fáze pribudne na stenách uličky 20 výtvarných diel v špeciálnych presklených rámoch, v budúcnosti chcú výtvarnú ponuku ešte rozšíriť o ďalšie diela. Učiteľ výtvarného odboru ZUŠ Dárius Bóna uviedol, že výtvarné práce chcú v budúcnosti obmieňať a pri väčších udalostiach mesta budú mať monotematický charakter. V týchto dňoch prebieha osádzanie rámov na fasády domov.
Kremnická pouličná obrazová galéria je inšpirovaná mestom Svitavy v Česku, kde sa tamojšia galéria pod holým nebom stretáva s veľkým rešpektom a vyhľadávajú ju návštevníci z celého sveta. „Podobne ako v prípade mesta Svitavy bude veľkou prednosťou kremnickej pouličnej galérie fakt, že bude prístupná 24 hodín denne, 365 dní v roku,“ podotkla Hovoričová Fajčíková s tým, že priestor uličky je osvetlený a chránený kamerovým systémom.
Nový galerijný priestor slávnostne otvoria v stredu 17. júna. Hovoričová Fajčíková dodala, že vznikol na základe iniciatívy mestských poslancov, v spolupráci s občianskym združením Bašta Musica, Základnou umeleckou školou (ZUŠ) J. L. Bellu v Kremnici a majiteľmi objektov v uličke. Tí sa podieľali aj na skrášlení objektov, na ktorých budú rozmiestnené jednotlivé obrazy z dielne žiakov a pedagógov ZUŠ.
V prvej fáze pribudne na stenách uličky 20 výtvarných diel v špeciálnych presklených rámoch, v budúcnosti chcú výtvarnú ponuku ešte rozšíriť o ďalšie diela. Učiteľ výtvarného odboru ZUŠ Dárius Bóna uviedol, že výtvarné práce chcú v budúcnosti obmieňať a pri väčších udalostiach mesta budú mať monotematický charakter. V týchto dňoch prebieha osádzanie rámov na fasády domov.