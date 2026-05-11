V Kremnici pripravujú vznik prvej monografie o dejinách mesta
Autor TASR
Kremnica 11. mája (TASR) - V Kremnici chystajú vznik prvej monografie o dejinách mesta. Spracovanie monografie k 700. výročiu udelenia mestských privilégií, ktorú pripravuje 13-členný autorský kolektív odborníkov, schválilo na svojom uplynulom rokovaní kremnické mestské zastupiteľstvo.
Primátor Martin Novodomec na rokovaní uviedol, že vznik monografie pri príležitosti okrúhleho výročia založenia mesta považuje za jedinečnú príležitosť vytvoriť dielo, ktoré bude slúžiť nielen súčasnej, ale aj budúcej generácii. Pripomenul, že mesto v súčasnosti nemá spracovanú žiadnu takúto publikáciu. Novodomec priblížil, že aktuálne pripravujú zmluvy, pričom na jej vydanie by chceli získať finančné prostriedky z viacerých zdrojov.
Historik Daniel Haas Kianička v dôvodovej správe uviedol, že kniha by sa skladala z piatich kapitol. Každá z nich má obsahovať výklad k základným historickým otázkam ako politika, hospodárstvo či kultúra. Text bude písaný zrozumiteľnou prístupnou formou a jeho súčasťou majú byť aj rôzne zaujímavosti. Monografia má mať 800 strán a má byť bohato obrazovo ilustrovaná. Dokončenie plánujú v roku 2028 a vytlačiť ju plánujú v náklade 2500 kusov.
