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V Kremnici sa funkcie primátora ujal Alexander Ferenčík
Poslanci odsúhlasili na rokovaní vytvorenie deviatich komisií mestského zastupiteľstva a ich zloženie, ako aj delegovanie členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Autor TASR
Kremnica 24. novembra (TASR) - V Kremnici sa ujal funkcie nový primátor Alexander Ferenčík (nezávislý), ktorý stál na čele mesta už aj v rokoch 2016 - 2022 počas dvoch volebných období. Svoj primátorský sľub aj spolu s 11 mestskými poslancami zložil v pondelok (23. 11.) počas ustanovujúceho rokovania mestského zastupiteľstva (MsZ).
Poslanecký zbor v Kremnici tvoria nezávislí poslanci Iveta Ceferová, Janka Volková, Marek Volka, Peter Rahl, Viktor Setnický, Martin Kapšo, Tomáš Heriban a Tomáš Príhoda. V zastupiteľstve pôsobia aj Marián Vojtko (SaS), Cyprián Koreň (Progresívne Slovensko) a Radovan Junas (KDH).
Poslanci odsúhlasili na rokovaní vytvorenie deviatich komisií mestského zastupiteľstva a ich zloženie, ako aj delegovanie členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Poslanecký zbor v Kremnici tvoria nezávislí poslanci Iveta Ceferová, Janka Volková, Marek Volka, Peter Rahl, Viktor Setnický, Martin Kapšo, Tomáš Heriban a Tomáš Príhoda. V zastupiteľstve pôsobia aj Marián Vojtko (SaS), Cyprián Koreň (Progresívne Slovensko) a Radovan Junas (KDH).
Poslanci odsúhlasili na rokovaní vytvorenie deviatich komisií mestského zastupiteľstva a ich zloženie, ako aj delegovanie členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.