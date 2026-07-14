< sekcia Regióny
V Kremnici sa koncom júla uskutočnia mestské slávnosti
Banícky deň sa v piatok začne o 16.30 h baníckou svätou omšou v kostole sv. Alžbety.
Autor TASR
Kremnica 14. júla (TASR) - Tradície, dobrú zábavu aj remeselné zručnosti sľubujú dvojdňové dni mesta Kremnica, ktoré sa tento rok uskutočnia v piatok 24. a v sobotu 25. júla v historickom centre mesta. Informovala o tom kremnická samospráva.
Banícky deň sa v piatok začne o 16.30 h baníckou svätou omšou v kostole sv. Alžbety. Po nej bude nasledovať sprievod mestom na Štefánikovo námestie, kde bude hlavné pódium pre oba festivalové dni. Po príhovoroch primátora mesta a hostí bude pokračovať Banícky deň kultúrnym programom. V tento deň bude už od 11.00 h po meste premávať aj vláčik - prázdninový expres. Záverečnou bodkou za Baníckym dňom bude Anna bál v areáli lesíka Ludovika.
„Sobota sa bude niesť v znamení 35. ročníka Kremnického jarmoku, kde dáme priestor predovšetkým stánkom remeselníkov, pripravená bude aj bohatá gastrozóna či detská zóna s kolotočmi a nafukovacími atrakciami,“ uviedla samospráva. Počas celého dňa bude súčasne pripravený bohatý kultúrny a spoločenský program na hlavnom pódiu.
Banícky deň sa v piatok začne o 16.30 h baníckou svätou omšou v kostole sv. Alžbety. Po nej bude nasledovať sprievod mestom na Štefánikovo námestie, kde bude hlavné pódium pre oba festivalové dni. Po príhovoroch primátora mesta a hostí bude pokračovať Banícky deň kultúrnym programom. V tento deň bude už od 11.00 h po meste premávať aj vláčik - prázdninový expres. Záverečnou bodkou za Baníckym dňom bude Anna bál v areáli lesíka Ludovika.
„Sobota sa bude niesť v znamení 35. ročníka Kremnického jarmoku, kde dáme priestor predovšetkým stánkom remeselníkov, pripravená bude aj bohatá gastrozóna či detská zóna s kolotočmi a nafukovacími atrakciami,“ uviedla samospráva. Počas celého dňa bude súčasne pripravený bohatý kultúrny a spoločenský program na hlavnom pódiu.