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V Kremnici sa koncom júla uskutočnia mestské slávnosti

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Pohľad na Kremnicu. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Banícky deň sa v piatok začne o 16.30 h baníckou svätou omšou v kostole sv. Alžbety.

Autor TASR
Kremnica 14. júla (TASR) - Tradície, dobrú zábavu aj remeselné zručnosti sľubujú dvojdňové dni mesta Kremnica, ktoré sa tento rok uskutočnia v piatok 24. a v sobotu 25. júla v historickom centre mesta. Informovala o tom kremnická samospráva.

Banícky deň sa v piatok začne o 16.30 h baníckou svätou omšou v kostole sv. Alžbety. Po nej bude nasledovať sprievod mestom na Štefánikovo námestie, kde bude hlavné pódium pre oba festivalové dni. Po príhovoroch primátora mesta a hostí bude pokračovať Banícky deň kultúrnym programom. V tento deň bude už od 11.00 h po meste premávať aj vláčik - prázdninový expres. Záverečnou bodkou za Baníckym dňom bude Anna bál v areáli lesíka Ludovika.

„Sobota sa bude niesť v znamení 35. ročníka Kremnického jarmoku, kde dáme priestor predovšetkým stánkom remeselníkov, pripravená bude aj bohatá gastrozóna či detská zóna s kolotočmi a nafukovacími atrakciami,“ uviedla samospráva. Počas celého dňa bude súčasne pripravený bohatý kultúrny a spoločenský program na hlavnom pódiu.
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