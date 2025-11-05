< sekcia Regióny
V Kremnici si programom pripomenú udelenie mestských privilégií
Autor TASR
Kremnica 5. novembra (TASR) - V Kremnici chystajú oslavy 697. výročia udelenia mestských privilégií. Toto významné výročie si podľa koordinátorky propagácie mesta Kremnica Kvetoslavy Hovoričovej Fajčíkovej uctia viacerými podujatiami, ktoré sa budú konať od 14. do 16. novembra.
V piatok 14. novembra sa podľa jej slov uskutoční v Mestskom kultúrnom stredisku slávnostný program, ktorého súčasťou bude beseda s historikom o osobnosti kráľa Karola Róberta z Anjou a tiež hudobný program približujúci dejiny hudby v Uhorsku v 15. až 17. storočí. „Slávnostný program vyvrcholí oceňovaním osobností z rôznych oblastí života mesta Kremnica,“ dodala Hovoričová Fajčíková.
V kremnickej Akropole sa v piatok 14. novembra uskutoční zaujímavý kvíz o Kremnici s Nikou a Danielom. Sobota 15. novembra bude venovaná 6. ročníku Kremnickej slávnosti vína. „Spojenie kvalitného vína s čarom pivníc a podzemných priestorov pod meštianskymi domami či s prehliadkou historickej časti mesta v jesennom šate už patrí ku tradičnému koloritu významného výročia,“ podotkla koordinátorka propagácie.
Trojdňové oslavy uzavrie podľa Hovoričovej Fajčíkovej v nedeľu 16. novembra výstava historických vojenských uniforiem a výzbroje, ktorú pripravilo mesto v spolupráci s klubmi vojenskej histórie. Historické vojenské uniformy a výstroj bude môcť verejnosť obdivovať v tento deň od 10.00 do 17.00 h v Mestskom kultúrnom stredisku.
Vznik slobodného kráľovského mesta Kremnica je spojený s dátumom 17. novembra 1328, keď uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou vydal osade Cremychbana privilegiálnu listinu. Podnetom k právnemu povýšeniu osady boli hospodárske a menové reformy Karola Róberta - hlavne zavedenie zemepanskej banskej slobody, teda zrušenie monopolného práva panovníka na ťažbu drahých kovov, rozvoj súkromného podnikania ťažiarov a ťažiarskych spoločností a založenie kráľovskej mincovne. Mincovňa začala raziť nové hodnotné obeživo - strieborné groše a denáre, ale aj zlaté florény či dukáty.
