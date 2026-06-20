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V Kremnici si svoje sily zmerajú zlatokopi
Kremnickú súťaž navštevujú aj zlatokopi z Česka, Rakúska či Nemecka.
Autor TASR
Kremnica 20. júna (TASR) - V Kremnici sa v sobotu stretnú zlatokopi na 29. ročníku podujatia Kremnická zlatinka, aby si svoje sily zmerali vo viacerých súťažných disciplínach. Organizátori z Kremnického klubu zlatokopov očakávajú vzhľadom na pekné počasie vysokú účasť.
Lenka Tučeková za organizátorov priblížila, že od 9.00 h bude prebiehať registrácia a od 10.00 h samotné súťaže. Po ich ukončení približne o 16.00 h vyhodnotia najlepších zlatokopov.
„Súťaží sa v rôznych kategóriách, ako ženy - profi, muži - profi, rôzne typy panvíc, ale aj zmiešané trojčlenné družstvá. Súbežne bude prebiehať škola ryžovania zlata, ktorá je určená pre amatérov a tých, ktorí si chcú prvýkrát vyskúšať ryžovanie zlata,“ priblížila Tučeková.
Na podujatí sa podľa jej slov zvyčajne zúčastňuje okolo 50 súťažiacich, pričom chodia najmä členovia Slovenskej asociácie zlatokopov. Kremnickú súťaž navštevujú aj zlatokopi z Česka, Rakúska či Nemecka. Množstvo súťažiacich podľa jej slov závisí aj od počasia, keďže mnohí z nich v areáli Ludovika - tancplac zároveň stanujú. Vzhľadom na teplý charakter počasia v týchto dňoch tak tento rok očakávajú organizátori vyššiu účasť.
Lenka Tučeková za organizátorov priblížila, že od 9.00 h bude prebiehať registrácia a od 10.00 h samotné súťaže. Po ich ukončení približne o 16.00 h vyhodnotia najlepších zlatokopov.
„Súťaží sa v rôznych kategóriách, ako ženy - profi, muži - profi, rôzne typy panvíc, ale aj zmiešané trojčlenné družstvá. Súbežne bude prebiehať škola ryžovania zlata, ktorá je určená pre amatérov a tých, ktorí si chcú prvýkrát vyskúšať ryžovanie zlata,“ priblížila Tučeková.
Na podujatí sa podľa jej slov zvyčajne zúčastňuje okolo 50 súťažiacich, pričom chodia najmä členovia Slovenskej asociácie zlatokopov. Kremnickú súťaž navštevujú aj zlatokopi z Česka, Rakúska či Nemecka. Množstvo súťažiacich podľa jej slov závisí aj od počasia, keďže mnohí z nich v areáli Ludovika - tancplac zároveň stanujú. Vzhľadom na teplý charakter počasia v týchto dňoch tak tento rok očakávajú organizátori vyššiu účasť.