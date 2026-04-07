< sekcia Regióny
V Kremnici vybudujú centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
Na projekt získalo mesto nenávratný finančný príspevok vo výške 1,112 milióna eur z výzvy na doplnenie siete CIZS.
Autor TASR
Kremnica 7. apríla (TASR) - V Kremnici vybudujú centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). Zariadenie, v ktorom bude pre verejnosť k dispozícii sedem ambulancií, vznikne rekonštrukciou budovy polikliniky. Mesto už podpísalo zmluvu so zhotoviteľom rekonštrukcie, práce by sa podľa primátora Martina Novodomca mohli začať v máji tohto roka.
Novodomec priblížil, že na projekt získalo mesto nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 1,112 milióna eur z výzvy na doplnenie siete CIZS. Časť projektu bude financovať aj z vlastných zdrojov, a to vo výške 123.000 eur. Práce na rekonštrukcii objektu budú podľa zmluvy so spoločnosťou Šaliga, s. r. o., zverejnenou v centrálnom registri zmlúv, stáť približne 762.000 eur.
Ďalšie investície vo výške 312.000 eur poputujú podľa primátora do prístrojového vybavenia. „K projektu je naplánované aj ostatné vybavenie, ako informačné a komunikačné technológie, interiérové vybavenie do spoločných priestorov a podporné aktivity na CIZS v hodnote 160.000 eur,“ priblížil Novodomec s tým, že mesto si v rámci výdavkov mohlo uplatniť aj výdavky na modernizáciu výťahu, ktorý je už zrealizovaný v hodnote 65.000 eur.
Primátor dodal, že presný začiatok stavebných prác ešte nie je známy, keďže aktuálne prebieha fáza podpisovania zmluvy o NFP a následne musí prebehnúť kontrola verejného obstarávania. Predpokladá však, že s prácami by sa mohlo začať v máji, pričom by mali trvať maximálne jeden rok.
Stavebné práce budú podľa jeho slov prebiehať počas plnej prevádzky polikliniky a obmedzenia budú podľa možností v čo najmenšej miere. „Realizácia bude prebiehať v úzkej komunikácii a spolupráci so zdravotníkmi, aby bol priebeh rekonštrukcie plynulý a bezproblémový,“ avizuje Novodomec. Po obnove budovy by malo v CIZS sídliť celkom ambulancií, pričom dve z nich budú nové. Pôjde o stomatologickú ambulanciu a ambulanciu jednodňovej chirurgie.
