V Kremnici vystavujú zbierku mincí vodcu protihabsburského povstania
Zbierka mincí je aktuálne vystavená v expozícii Líce a rub peňazí, kde si ju môže verejnosť pozrieť do konca júla tohto roka.
Autor TASR
Kremnica 10. apríla (TASR) - Kremnické NBS - Múzeum mincí a medailí v Kremnici získalo vlani do numizmatickej zbierky takmer 500 historických mincí rôznej proveniencie. Z nich patrí medzi výnimočné súbor mincí Františka Rákocziho II. Mince môže aktuálne obdivovať v expozícii múzea aj verejnosť. Informovalo o tom NBS - Múzeum mincí a medailí na svojej internetovej stránke.
Ako múzejníci priblížili, František Rákoczi II. sa preslávil v rokoch 1703 až 1711 ako vodca protihabsburského povstania. Počas tohto obdobia výrazne ovplyvnil menové pomery v Uhorsku. „Okrem zlatých mincí razil najmä strieborné poltoliare a skromnejšie poltury,“ uviedli múzejníci s tým, že jeho mincová činnosť je skôr typická produkciou medených mincí v nominálových hodnotách XX, X a jednopoltury. Známa je aj skúšobná razba v hodnote IV-poltury. Rákocziovské mince sa razili aj v Kremnici.
Práve medené mince tvoria podľa múzea jadro celej kolekcie. Dôvodom ich produkcie bola skutočnosť, že František Rákoczi II. potreboval na vedenie vojny veľké množstvo peňazí a zlaté a strieborné mince ich nevedeli pokryť.
„Zmysel ich razby bol neštandardný, lebo ich úradne stanovená hodnota bola asi štyrikrát vyššia ako hodnota medi v nich. Tým spĺňali skôr akúsi formou štátnej pôžičky a ich hodnota bola krytá len obrovskými rákocziovskými majetkami. Ich razba bola založená na dôvere, že po víťaznom povstaní budú zamenené za strieborné a zlaté mince,“ vysvetlili odborníci s tým, že k zámene nikdy neprišlo a po roku 1707 nastala ich výrazná devalvácia, okrem jednopoltur.
