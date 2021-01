Kremnica 30. januára (TASR) – V Kremnici vznikne pouličná obrazová galéria, ktorá predstaví diela študentov i miestnych profesionálnych umelcov. Presná lokalita jej umiestnenia ešte známa nie je, do úvahy prichádzajú tri rôzne uličky v centre mesta. Pre TASR to povedal Marián Vojtko z občianskeho združenia (OZ) Bašta Musica, ktoré projekt iniciuje.



Projekt pouličnej obrazovej galérie síce v online verejnej zbierke cieľovú sumu nevyzbieral, podľa Vojtka však napriek tomu vznikne. „Cieľová suma bola vyčíslená orientačne. Počítali sme aj s čiastočnou úpravou priestoru, v ktorom by pouličná galéria vznikla,“ vysvetlil Vojtko. OZ vyzbieralo približne 750 eur, tie postačia na nákup rámov a vytvorenie zborníka prác, ktoré budú v uličke vystavené. O ďalšie prostriedky skúsi požiadať samosprávu.



OZ má na umiestnenie pouličnej galérie vytipované tri lokality, dôležité bude najmä odporúčanie pamiatkarov. „Prioritná je pre nás ulička smerom z pešej zóny k Lúčanskému priechodu, ktorú chce navyše mesto na jar čiastočne rekonštruovať,“ prezradil Vojtko. Ako dodal, do úvahy tiež prichádza ulička smerom od kostola k hlavnej ceste a schodište vedúce od Mincovne k hradu.



V pouličnej galérii chce OZ vystavovať diela študentov základnej umeleckej školy či školy úžitkového výtvarníctva. „Sme ale otvorení aj profesionálnym umelcom pôsobiacim v Kremnici,“ uviedol Vojtko s tým, že vystavované obrazy chcú pravidelne obmieňať. Celý projekt by radi stihli pripraviť do začiatku letnej turistickej sezóny.