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V Kremnici začali s obnovou polikliniky, práce potrvajú jeden rok
Práce budú prebiehať za plnej prevádzky zariadenia, pre zamestnancov aj návštevníkov polikliniky preto vytvoria koridory, ktorými budú môcť bezpečne prechádzať.
Autor TASR
Kremnica 4. septembra (TASR) - V Kremnici začínajú v týchto dňoch s obnovou polikliniky. Práce potrvajú rok a realizovať ich budú za plnej prevádzky zariadenia. Informovala o tom koordinátorka propagácie mesta Kremnica Kvetoslava Fajčíková.
Ako uviedla, stavenisko už oficiálne prevzala žarnovická spoločnosť Šaliga, ktorá vzišla ako víťaz verejného obstarávania. V najbližších dňoch bude realizovať monitoring a obhliadku stúpačiek, so samotnými prácami začne od 17. septembra.
Práce budú prebiehať za plnej prevádzky zariadenia, pre zamestnancov aj návštevníkov polikliniky preto vytvoria koridory, ktorými budú môcť bezpečne prechádzať. Obnova sa bude týkať kanalizácie, elektroinštalácií, stúpačiek, vzduchotechniky, ale aj sociálneho zázemia.
Podľa primátora Martina Novodomca obnova polikliniky významne zvýši štandard poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov kremnického regiónu. Mesto na tento účel získalo prostriedky vo výške 1,112 milióna eur z výzvy zameranej na doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. Časť projektu bude financovať aj z vlastných zdrojov, a to vo výške 123.000 eur. V budove bude po obnove sídliť sedem ambulancií, pričom dve z nich budú nové.
Ako uviedla, stavenisko už oficiálne prevzala žarnovická spoločnosť Šaliga, ktorá vzišla ako víťaz verejného obstarávania. V najbližších dňoch bude realizovať monitoring a obhliadku stúpačiek, so samotnými prácami začne od 17. septembra.
Práce budú prebiehať za plnej prevádzky zariadenia, pre zamestnancov aj návštevníkov polikliniky preto vytvoria koridory, ktorými budú môcť bezpečne prechádzať. Obnova sa bude týkať kanalizácie, elektroinštalácií, stúpačiek, vzduchotechniky, ale aj sociálneho zázemia.
Podľa primátora Martina Novodomca obnova polikliniky významne zvýši štandard poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov kremnického regiónu. Mesto na tento účel získalo prostriedky vo výške 1,112 milióna eur z výzvy zameranej na doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. Časť projektu bude financovať aj z vlastných zdrojov, a to vo výške 123.000 eur. V budove bude po obnove sídliť sedem ambulancií, pričom dve z nich budú nové.