V Kremnici zavedú systém množstevného zberu komunálneho odpadu

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Primátor skonštatoval, že po tom, čo mesto v minulom roku skolaudovalo a spustilo novú kompostáreň, ide o ďalší projekt, vďaka ktorému bude opäť viac ekologickejšie.

Autor TASR
Kremnica 5. novembra (TASR) - Mesto Kremnica zavedie množstevný zber komunálneho odpadu. Nový systém vrátane vybudovania 29 uzamykateľných stojísk zrealizuje vďaka dotácii vo výške 848.000 eur. Informoval o tom kremnický primátor Martin Novodomec.

Spravodlivý preto, lebo ten, kto separuje, by mal byť za to odmenený. Efektívny, ak sa nám to bude celému mestu viac a viac dariť a budeme znižovať komunálny odpad, tak budeme menej platiť spoločne za komunálny odpad v meste,“ skonštatoval vo videu na sociálnej sieti.

V rámci projektu vybudujú v meste 29 uzamykateľných stojísk na sídliskách, pribudnú magneticky uzamykateľné nádoby pri ďalších bytových domoch a zavedú komplexný systém množstevného zberu. Jeho celkové náklady sú na úrovni 922.000 eur, z toho nenávratný finančný príspevok je vo výške 848.000 eur.
