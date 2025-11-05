< sekcia Regióny
V Kremnici zavedú systém množstevného zberu komunálneho odpadu
Autor TASR
Kremnica 5. novembra (TASR) - Mesto Kremnica zavedie množstevný zber komunálneho odpadu. Nový systém vrátane vybudovania 29 uzamykateľných stojísk zrealizuje vďaka dotácii vo výške 848.000 eur. Informoval o tom kremnický primátor Martin Novodomec.
Primátor skonštatoval, že po tom, čo mesto v minulom roku skolaudovalo a spustilo novú kompostáreň, ide o ďalší projekt, vďaka ktorému bude opäť viac ekologickejšie. Nový systém podľa jeho slov vytvorí spravodlivý a efektívny systém nakladania s odpadmi v meste.
„Spravodlivý preto, lebo ten, kto separuje, by mal byť za to odmenený. Efektívny, ak sa nám to bude celému mestu viac a viac dariť a budeme znižovať komunálny odpad, tak budeme menej platiť spoločne za komunálny odpad v meste,“ skonštatoval vo videu na sociálnej sieti.
V rámci projektu vybudujú v meste 29 uzamykateľných stojísk na sídliskách, pribudnú magneticky uzamykateľné nádoby pri ďalších bytových domoch a zavedú komplexný systém množstevného zberu. Jeho celkové náklady sú na úrovni 922.000 eur, z toho nenávratný finančný príspevok je vo výške 848.000 eur.
