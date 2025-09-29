< sekcia Regióny
V Kremnici zrekonštruujú viacero miestnych komunikácií
Nový asfaltový povrch dostane Lúčanský priechod, vstup do internátnej špeciálnej školy.
Autor TASR
Kremnica 29. septembra (TASR) - V Kremnici začínajú v týchto dňoch s rekonštrukciou viacerých miestnych komunikácií v rôznych častiach mesta. Informovala o tom kremnická samospráva s tým, že práce si vyžiadajú viaceré dopravné obmedzenia a hotové by mali byť do konca októbra.
Podľa riaditeľky Mestského podniku služieb Slávky Hnilovej bude rekonštrukčné práce v hodnote viac ako 208.000 eur robiť víťaz verejného obstarávania - spoločnosť Renovia. Pri rekonštrukcii komunikácií použijú technológiu teplou obaľovanou zmesou, ak to bude potrebné, jestvujúci asfaltový kryt vyfrézujú.
Nový asfaltový povrch dostane Lúčanský priechod, vstup do internátnej špeciálnej školy. Práce sa budú robiť aj na Matunákovej, Veterníckej a Dolnej ulici, uliciach Londýn, Nová dolina a Banská cesta. Práce na jednotlivých komunikáciách si vyžiadajú úplnú alebo čiastočnú uzáveru.
Podľa riaditeľky Mestského podniku služieb Slávky Hnilovej bude rekonštrukčné práce v hodnote viac ako 208.000 eur robiť víťaz verejného obstarávania - spoločnosť Renovia. Pri rekonštrukcii komunikácií použijú technológiu teplou obaľovanou zmesou, ak to bude potrebné, jestvujúci asfaltový kryt vyfrézujú.
Nový asfaltový povrch dostane Lúčanský priechod, vstup do internátnej špeciálnej školy. Práce sa budú robiť aj na Matunákovej, Veterníckej a Dolnej ulici, uliciach Londýn, Nová dolina a Banská cesta. Práce na jednotlivých komunikáciách si vyžiadajú úplnú alebo čiastočnú uzáveru.