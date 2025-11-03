Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V kremnickom múzeu predstavia výsledky medailérskeho sympózia

Na snímke Múzeum mincí a medailí v Kremnici. Foto: TASR- Jana Vodnáková

História sympózia, ktoré organizujú spravidla každé dva roky, siaha do roku 1983.

Autor TASR
Kremnica 3. novembra (TASR) - V kremnickom NBS - Múzeu mincí a medailí predstavia v sobotu 8. novembra verejnosti výsledky Medzinárodného sympózia medailí, ktorého aktuálny 17. ročník hostí medailérov z Portugalska, Bulharska, Poľska, Česka a Slovenska. Vernisáž sa v expozícii Líce a rub peňazí uskutoční o 15.00 h. TASR o tom informovala Miriam Kostrianová z múzea.

História sympózia, ktoré organizujú spravidla každé dva roky, siaha do roku 1983. Za toto obdobie sa stalo podujatie neodmysliteľnou súčasťou výtvarného života Kremnice, ktorá je centrom slovenského mincovníctva a medailérstva. Pre medailérov z rôznych krajín je toto podujatie príležitosťou spoznať súčasný život a kultúrne dianie na Slovensku, oboznámiť sa s bohatou históriou mesta Kremnica, predovšetkým s jeho medailérskou tradíciou.

Ako informovala Kostrianová, Slovensko zastupuje akademický sochár Vladimír Durbák. Dodala, že pre razené medaily je na sympóziu vždy vyhlásená téma ročníka. Tentoraz si mohli účastníci vybrať z dvoch tém: Prírodné živly alebo Hľadanie hraníc. Témy pre päť liatych medailí sú voľné.
