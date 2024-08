V kritike plážového kúpaliska a petícii vidí nájomca štvavú kampaň

Banská Bystrica 7. augusta (TASR) - V Banskej Bystrici už dlhší čas na sociálnych sieťach rezonuje téma plážového kúpaliska, s ktorého stavom a fungovaním sú mnohí obyvatelia nespokojní. Spustili petíciu, ktorou primátora a mestské zastupiteľstvo bezodkladne žiadajú o vypovedanie existujúcej zmluvy s jeho nájomcom, spoločnosťou Aqualand Slovakia. Tá sa bráni, hovorí o štvavej kampani a chce využiť všetky právne prostriedky ochrany.



"Nie je akceptovateľné, aby zúfalý stav plážového kúpaliska trval toľko rokov, bez akéhokoľvek zlepšenia. Nájomca dlhoročne ignoruje sťažnosti na jeho katastrofálny stav. Medzi hlavné dlhodobé problémy patrí nedostatočná údržba a čistota, bezpečnosť v areáli, vrátane hracích prvkov pre deti, zanedbanie investícií do infraštruktúry. Je poľutovaniahodné, že jediné, čo zaujíma nájomcu plážového kúpaliska je každoročné zvyšovanie vstupných poplatkov namiesto každoročných investícií do zveľaďovania verejného majetku, ktorý patrí nám všetkým," uvádzajú organizátori petície, pod ktorú sa podpísali už tisícky obyvateľov.



Podľa konateľa Aqualand Slovakia Juraja Sninského kritické články a komentáre najmä na sociálnych sieťach vnímajú ako koordinovanú aktivitu určitej skupiny ľudí, ktorá účelovo šíri poplašnú správu o kritickom stave plážového kúpaliska.



"Títo ľudia útočia na našu spoločnosť a súčasné vedenie mesta, aby sa spochybnila dlhodobá nájomná zmluva s mestom, ktorá je stále platná a účinná," konštatoval Sninský.



Ako zdôraznil, rozhodnutia a protokoly z kontrol Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici z 26. júla a 1. augusta dokazujú, že bazény ako aj celý areál plážového kúpaliska, čo je zhruba desať hektárov, sú hygienicky nezávadné a bezpečné. Opiera sa tiež o kontrolné laboratórne výsledky akreditovaného laboratória Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti.



"Kritizované nafukovacie atrakcie boli odstránené a bazén pre najmenšie deti bol dôsledne skontrolovaný, aby neboli pochybnosti o nezávadnosti. Neevidujeme žiadne oficiálne pripomienky kontrolných inštitúcií a ani sťažnosti od návštevníkov, ktorí naďalej chodia na kúpalisko v hojnom počte. Priemerná návštevnosť koncom júla bola 1200 osôb. Pravidelne vykonávame sanitačné dni, počas ktorých kontrolujeme a upravujeme celý areál kúpaliska. Všetky bazény, tobogany a vodné atrakcie sú v plnej prevádzke," reagoval Sninský v stanovisku zaslanom TASR.



Ako na sociálnej sieti vysvetlil primátor Ján Nosko, "kostlivec" z minulosti v podobe nevýhodnej zmluvy uzavretej na 30 rokov mestu nedáva veľké možnosti konať.



"Nemôžeme len tak vypovedať zmluvu, dostať sa do súdneho sporu a vystaviť mesto hrozbe finančných sankcií. Drvivá väčšina poslancov mestského zastupiteľstva si uvedomuje, že každý jeden krok musíme dôsledne zvážiť a starostlivo premyslieť. Môžem ubezpečiť, že hľadáme všetky možnosti ako zmluvu so súčasným prevádzkovateľom ukončiť. Pokiaľ si nájomca plní svoje záväzky, ktoré mu z nej vyplývajú, vypovedanie zmluvného vzťahu je možné urobiť len vzájomnou dohodou," vysvetlil Nosko.



Dodal, že mesto si dalo vypracovať právnu analýzu a v súčasnosti pracuje na obstaraní znaleckého posudku, ktorý zhodnotí investície súčasného nájomcu do plážového kúpaliska.