V Kriváni sa rozlúčia s obdobím hodovania fašiangovým sprievodom
Autor TASR
Kriváň 7. februára (TASR) - S obdobím hodovania a zábav sa v obci Kriváň v Detvianskom okrese rozlúčia v sobotu podujatím Fašiangy v našej dedine. Organizátori sľubujú sprievod masiek po dedine, gastronómiu aj zábavu.
Ako informoval organizátor podujatia Martin Vajs, sprievod masiek sa začne o 10.00 h pred obecným úradom v Kriváni. Pokračovať bude k obchodu s potravinami, nasledovať bude časť s novými domami. Od nich pôjdu účastníci dolnou ulicou popri továrni, cez miestne časti Ďuricovci a Chlebničanovci až k reštaurácii pri hlavnej ceste. Od nej sa po chodníku vráti sprievod k obecnému úradu.
„Predpokladáme, že koniec trasy bude približne o 14.00 h. Pri úrade už bude pripravené jedlo a nasledovať bude voľná zábava,“ spomenul. Pre návštevníkov pripravujú kotlíkový guláš, chlieb s masťou a cibuľou a tradičné fašiangové pochutiny.
Vajs poznamenal, že fašiangová zábava sa do Kriváňa vracia po rokoch. Prvýkrát ju organizovali v roku 2017, neskôr ju pre pandémiu nového koronavírusu a ďalšie dôvody nemali. Cieľom podujatia je podľa neho spojiť ľudí v dedine. Spolupracujú na ňom miestni futbalisti, dobrovoľní hasiči, dôchodcovia i klub stolného tenisu.
Fašiangy sa začínajú deň po Troch kráľoch a končia sa Popolcovou alebo tzv. škaredou stredou. Ich dĺžka sa riadi podľa toho, na aký dátum v danom roku vychádzajú sviatky Veľkej noci. Obdobie fašiangov sa spájalo s rôznymi obchôdzkami v maskách, ktoré slúžili na privolanie jari, hlavne magickými spôsobmi.
