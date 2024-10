Odstránenie skládky na Kriváni predraží R2 o vyše 6,4 miliónov

Kriváň 22. októbra (TASR) - Pri obci Kriváň v okrese Detva sa začalo s odstraňovaním skládky komunálneho odpadu, ktorá predstavovala problém pri aktuálnej výstavbe úseku rýchlostnej cesty R2. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uzavrela so zhotoviteľom výstavby dodatok k zmluve o dielo, úsek rýchlostnej cesty medzi Kriváňom a Mýtnou sa tak pre odstránenie skládky predraží o vyše 6,4 milióna eur. O otázkach spojených s nákladmi neskôr rozhodne nezávislá inštancia. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmlúv.



V poradí desiaty dodatok k zmluve o dielo uzavrela NDS so Združením R2 Mýtna, ktoré výstavbu rýchlostnej cesty realizuje, začiatkom októbra. Predmetom dodatku je riešenie skládky komunálneho odpadu pri obci Kriváň, predpokladaná cena predstavuje približne 6.473.000 eur bez DPH.



"V záujme čo najrýchlejšieho dokončenia úseku sa NDS so zhotoviteľom dohodla na odstránení starej skládky odpadu, s tým že o otázkach spojených s nákladmi neskôr rozhodne nezávislá inštancia. Práce na odstraňovaní skládky sa už začali, aktuálne prebiehajú a potrvajú niekoľko týždňov, pričom súbežne budú pokračovať práce aj na samotnom úseku," priblížil pre TASR hovorca NDS Tomáš Ferenčák.



O problematickej, približne polstoročia starej skládke komunálneho odpadu informovali NDS a rezort dopravy vlani v auguste. Pôvodné plány hovorili, že skládka pri obci Kriváň je desaťnásobne menšia. Počas výstavby rýchlostnej cesty sa však ukázalo, že v lokalite je asi 30.000 kubických metrov odpadu. Ako pre TASR priblížil starosta obce Kriváň Imrich Paľko, na skládku sa v minulosti legálne umiestňoval odpad z Kriváňa i okolitých obcí. V rámci riešenia problému ho teraz odvážajú s pomocou kamiónov. "Vozia to už vyše týždňa, už je z toho aj dosť podstatná časť preč," dodal starosta.



Stavebné práce na úseku R2 Kriváň - Mýtna, ktorý vedie členitým terénom doliny Krivánskeho potoka, sa začali v roku 2021. Rýchlostná cesta mala byť pôvodne dokončená na jar 2024 za vyše 232 miliónov eur bez DPH. Zmluvná cena po uzatvorení aktuálneho dodatku predstavuje viac ako 270 miliónov eur bez DPH. Výstavba rýchlostnej cesty pokračuje, v súčasnosti sa realizuje aj demontáž vežového žeriavu, ktorá si na ceste I/16 do piatku (25. 10.) vyžiada dopravné obmedzenia.



Úsek R2 Kriváň - Mýtna bude nadväzovať na prevádzkovaný úsek R2 Pstruša - Kriváň. Koniec úseku bude napojený na úsek R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce, ktorý bol sprevádzkovaný koncom roka 2022. Po dokončení úseku medzi Kriváňom a Mýtnou získajú motoristi s výnimkou úseku Zvolen, západ - Zvolen, východ súvislé diaľničné spojenie z Bratislavy po Lučenec.