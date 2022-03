V krízovom ubytovaní vo Zvolene sú ukrajinská matka so synom

Zvolen 1. marca (TASR) – Prví prichádzajúci Ukrajinci, ktorí z krajiny utekajú pred vojnou, sú už vo Zvolene. Pre TASR to v utorok ráno potvrdil hovorca mesta Martin Svatuška. V krízovom ubytovaní sú podľa neho ubytovaní matka so sedemročným synom, ktorí prišli za chlapcovou sestrou zamestnanou vo zvolenskej nemocnici.



Pripomenul, že vo Zvolene sa nachádzajú aj ďalší ľudia, ktorí prišli z Ukrajiny. "Vo všeobecnosti to zatiaľ funguje tak, že v prvom rade kontaktujú svoje rodiny, ktoré ich ubytujú priamo u seba, alebo im pomôžu nájsť ubytovanie," spomenul.



Ako dodal, primátorka Lenka Balkovičová je v kontakte s ľuďmi z Rivne, ktoré je partnerským mestom Zvolena na Ukrajine. "Majú záujem nájsť útočisko práve v našom meste, keďže niektorí z nich tu tiež majú svoje rodiny. Odhadom môže ísť o 60 ľudí, ubytovanie pre nich zatiaľ ponúkol jeden zo súkromných subjektov, s ktorým samospráva komunikuje," podotkol Svatuška.



Uviedol tiež, že vo Zvolene dlhodobo žijú Ukrajinci, niekoľko ich napríklad prišlo v minulých rokoch z Rivne. "Odhadujeme ich počet celkovo na približne 200. Sú to však tí, ktorí sú tu dlhodobejšie, teda nie tí, ktorí utekajú z Ukrajiny v týchto dňoch," zdôraznil.



Primátorka doplnila, že hoci má samospráva prehľad o ubytovacích kapacitách, naďalej vyzýva obyvateľov o spoluprácu. Ozvať sa majú ľudia, ktorí sú v prípade potreby ochotní ubytovať utečencov vo svojich vlastných ubytovacích priestoroch. Záujem možno avizovať na adrese dobrovolnici@zvolen.sk. "Ktokoľvek už niekoho prijal, prosíme, aby nás o tom informoval. Je to dôležité pre celkový prehľad o počte prichádzajúcich ľudí na územie nášho mesta. Bude to tiež základom, aby ste mohli požiadať o príspevok na ubytovanie pre ľudí z Ukrajiny," ukončila.



Na záver poznamenala, že tí, ktorí pred vojnou utiekli, budú mať bezplatnú prepravu zvolenskou mestskou hromadnou dopravou. Preukázať sa treba pasom, prípadne platným dokladom o dočasnom pobyte.