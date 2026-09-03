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V Krompachoch má záujem o kreslo poslanca 26 kandidátov
Súčasný primátor Dárius Dubiňák kandiduje vo voľbách za stranu Demokrati. Miroslav Dutko a Iveta Rušinová, ktorá post zastávala pred štyrmi rokmi, kandidujú ako nezávislí.
Autor TASR
Krompachy 3. septembra (TASR) - V Krompachoch sa budú o post primátora v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádzať súčasný primátor aj bývalá primátorka spolu s ďalším nezávislým kandidátom. Vedúci oddelenia organizačno-správneho a sociálnych vecí na tamojšom mestskom úrade Ján Ivančo pre TASR potvrdil, že o post poslanca zabojuje celkovo 26 kandidátov.
Súčasný primátor Dárius Dubiňák kandiduje vo voľbách za stranu Demokrati. Miroslav Dutko a Iveta Rušinová, ktorá post zastávala pred štyrmi rokmi, kandidujú ako nezávislí.
Najmladší z kandidátov na poslanca v zastupiteľstve má 20 rokov a naopak najstarší 67 rokov, kandiduje šesť žien a 20 mužov a najviac kandidátov (10) je nezávislých. Smer-SD postavil piatich kandidátov, Demokrati a KDH troch, za Hlas-SD kandidujú dvaja a po jednom kandidátovi majú strany Republika, SaS a Starostovia a nezávislí kandidáti.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Súčasný primátor Dárius Dubiňák kandiduje vo voľbách za stranu Demokrati. Miroslav Dutko a Iveta Rušinová, ktorá post zastávala pred štyrmi rokmi, kandidujú ako nezávislí.
Najmladší z kandidátov na poslanca v zastupiteľstve má 20 rokov a naopak najstarší 67 rokov, kandiduje šesť žien a 20 mužov a najviac kandidátov (10) je nezávislých. Smer-SD postavil piatich kandidátov, Demokrati a KDH troch, za Hlas-SD kandidujú dvaja a po jednom kandidátovi majú strany Republika, SaS a Starostovia a nezávislí kandidáti.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.