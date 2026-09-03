Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 3. september 2026Meniny má Belo
< sekcia Regióny

V Krompachoch má záujem o kreslo poslanca 26 kandidátov

.
Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Martin Medňanský

Súčasný primátor Dárius Dubiňák kandiduje vo voľbách za stranu Demokrati. Miroslav Dutko a Iveta Rušinová, ktorá post zastávala pred štyrmi rokmi, kandidujú ako nezávislí.

Autor TASR
Krompachy 3. septembra (TASR) - V Krompachoch sa budú o post primátora v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádzať súčasný primátor aj bývalá primátorka spolu s ďalším nezávislým kandidátom. Vedúci oddelenia organizačno-správneho a sociálnych vecí na tamojšom mestskom úrade Ján Ivančo pre TASR potvrdil, že o post poslanca zabojuje celkovo 26 kandidátov.

Súčasný primátor Dárius Dubiňák kandiduje vo voľbách za stranu Demokrati. Miroslav Dutko a Iveta Rušinová, ktorá post zastávala pred štyrmi rokmi, kandidujú ako nezávislí.

Najmladší z kandidátov na poslanca v zastupiteľstve má 20 rokov a naopak najstarší 67 rokov, kandiduje šesť žien a 20 mužov a najviac kandidátov (10) je nezávislých. Smer-SD postavil piatich kandidátov, Demokrati a KDH troch, za Hlas-SD kandidujú dvaja a po jednom kandidátovi majú strany Republika, SaS a Starostovia a nezávislí kandidáti.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
.

Neprehliadnite

RANČÍK: Dúfam, že sa mi podarí v ďalších rokoch dostať sa do NBA

Nová legislatíva na ochranu mäkkých cieľov má byť pripravená do mája

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc