Krompachy 8. septembra (TASR) - Na Ulici Mikuláša Šprinca pri Základnej umeleckej škole v Krompachoch pribudlo nové detské ihrisko. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke s tým, že Centrálny detský park by mali otvoriť v najbližších dňoch, momentálne radnica čaká na inšpekčný certifikát o bezpečnosti detského ihriska.



„Celková cena projektu je 23.697,06 eura, z toho bola mestu poskytnutá dotácia splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport vo výške 7905,50 eura. Tieto finančné prostriedky boli použité na zakúpenie nových herných prvkov a ďalšie úpravy detského parku,“ uvádza radnica.



Ihrisko pozostáva z nových herných prvkov, ako napríklad kolotoč – pirueta, lezecká oceľová dráha, veľký balančný tanier bez držadla, valec či hojdačky. Ako ďalej opisuje samospráva, zo sídliska Juh do Centrálneho detského parku premiestnili aj kolotoč, ktorý deti nepoužívali v súlade s bezpečnostnými predpismi a hrozilo, že dôjde k úrazu. Osadeniu týchto prvkov predchádzali terénne úpravy vo vlastnej réžii mesta. Súčasťou projektu bolo aj položenie dopadovej plochy pre hracie prvky.



Podľa radnice sú hracie prvky určené pre deti od troch do dvanásť rokov, s výnimkou reťazových hojdačiek a balančného taniera. Tie sú určené pre deti od jedného do dvanásť rokov. „V najbližšej dobe pribudnú do detského parku lavičky, ktoré budú dotvárať príjemné prostredie na relax. Prioritou mesta je budovať ihriská, kde sa budú malí Krompašania a ich rodičia cítiť bezpečne. Priestor detského ihriska je monitorovaný dvoma kamerami a na bezpečnosť bude počas prevádzky dohliadať správca ihriska,“ približuje samospráva.



Ďalej dopĺňa, že ihrisko bude počas mesiacov apríl – máj otvorené od 10.00 do 19.00 h, počas letných mesiacov jún – august od 10.00 do 21.00 h a v mesiacoch september – október od 10.00 do 18.00 h. Prevádzkový poriadok Centrálneho detského parku bude vyvesený pred vstupom do areálu.