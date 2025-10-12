< sekcia Regióny
V Krompachoch zaznamenali v septembri rekordný počet pôrodov
Autor TASR
Krompachy 12. októbra (TASR) - Nemocnica v Krompachoch zaznamenala rekordný september. Na gynekologicko-pôrodníckom oddelení sa uskutočnilo rekordných 102 pôrodov, počas ktorých prišlo na svet celkovo 103 detí. Ako TASR informovala manažérka komunikácie AGEL SK Jarmila Ševčíková, medzi nimi aj dvojičky, chlapček a dievčatko.
„Tento počet predstavuje historický rekord v rámci našej nemocnice. Teší nás, že si nás budúce mamičky vyberajú nielen zo spádovej oblasti, ale aj z rôznych regiónov Slovenska, čo vnímame ako prejav dôvery a dobrej povesti nášho pracoviska,“ uviedla primárka oddelenia Svetlana Lukáčová.
Z celkového počtu novorodencov bolo 52 dievčat a 51 chlapcov. Najmenšie bábätko vážilo 1850 gramov, zatiaľ čo najväčšie malo pôrodnú hmotnosť 4250 gramov. „Prevažnú väčšinu pôrodov tvorili spontánne. Bolo ich 86, zatiaľ čo 16 mamičiek rodilo sekciou cisárskym rezom,“ doplnila vedúca sestra gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Klára Sedláčková.
Medzi novorodencami sa objavili aj zaujímavé a netradičné mená, ako napríklad Elif Hana, Tessa, Nazli, Samson, Džastin či Noel. Z celkového počtu rodičiek bolo 35 prvorodičiek. „Mamičky oceňujú najmä individuálny prístup, komorné prostredie a empatiu nášho personálu. Pozitívne recenzie, ktoré sa šíria aj cez sociálne siete, sú pre nás najlepšou motiváciou a spätnou väzbou,“ doplnila Sedláčková.
