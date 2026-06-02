V Krompachoch zmodernizovali pavilón nemocnice za vyše 9 miliónov eur
Vďaka modernizácii pavilónu chirurgie, rádiológie a oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny sa výrazne zvýšil štandard zdravotnej starostlivosti v regióne Spiša.
Autor TASR
Krompachy 2. júna (TASR) - V nemocnici v Krompachoch v utorok slávnostne otvorili zmodernizovaný pavilón za viac ako deväť miliónov eur a zároveň rozšírili kapacity o nové oddelenie. Výkonný riaditeľ spoločnosti AGEL Tomáš Lučkai uviedol, že projekt realizovali zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti SR vo výške šiestich miliónov eur. Zvyšok nákladov na úrovni 3,6 milióna eur hradil zo svojich zdrojov prevádzkovateľ nemocnice.
Lučkai priblížil, že vďaka modernizácii pavilónu chirurgie, rádiológie a oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) sa výrazne zvýšil štandard zdravotnej starostlivosti v regióne Spiša. Rekonštrukcia zahŕňa komplexnú obnovu strechy, fasády, vnútorných priestorov, modernizáciu technických rozvodov, zlepšenie dispozičného riešenia oddelení a vytvorenie podmienok na bezpečnú a efektívnu prevádzku. Nemocnica zároveň zakúpila aj nové prístroje. Súčasťou projektu bola aj úprava hygienických a prevádzkových štandardov.
Riaditeľ krompašskej nemocnice František Lešundák dodal, že nový pavilón zásadne mení spôsob, akým poskytujú zdravotnú starostlivosť v každodennej praxi. „Zlepšili sa pracovné podmienky pre zdravotníkov, skrátili sa presuny medzi pracoviskami a pacienti majú k dispozícii modernejšie, bezpečnejšie a komfortnejšie prostredie. Táto modernizácia má priamy dosah na kvalitu liečby aj na rýchlosť poskytovania zdravotnej starostlivosti v regióne,“ zdôraznil
Súčasťou projektu rekonštrukcie pavilónu bolo aj výrazné rozšírenie a modernizácia prístrojového vybavenia nemocnice „Nemocnica získala laparoskopickú a artroskopickú vežu s kompletným príslušenstvom, nový röntgenový prístroj, autokláv, diagnostický ultrazvukový prístroj s možnosťou zobrazenia v 4D režime, neonatologický ultrazvuk a elektrokoagulačný prístroj,“ vymenoval Lešundák. Nové prístroje výrazne rozširujú diagnostické aj terapeutické možnosti, skracujú čas vyšetrení a zákrokov a zvyšujú bezpečnosť pacientov. Zároveň umožňujú zdravotníkom pracovať s modernými technológiami. „Pacienti z regiónu Spiša tak už nemusia cestovať do vzdialených centier na výkony, ktoré vieme plnohodnotne zabezpečiť priamo tu,“ skonštatoval primár chirurgického oddelenia Rudolf Pustay.
Okrem prestavby pavilónu v nemocnici otvorili nové oddelenie následnej starostlivosti, ktoré disponuje desiatimi lôžkami v piatich dvojlôžkových izbách s kúpeľňami. „Všetky lôžka sú určené pre pacientov, ktorí po akútnej liečbe potrebujú ďalšie sledovanie a starostlivosť pred prepustením do domácej liečby. Rekonštrukcia zahŕňala komplexnú prestavbu vnútorných priestorov vrátane obnovy rozvodov elektroinštalácie, zdravotechniky aj vzduchotechniky,“ dodáva Lešundák. Na novom oddelení tiež vzniklo zázemie pre zdravotnícky personál. Pre imobilných pacientov vytvorili bezbariérovú kúpeľňu s WC. „Výstavba nového oddelenia bola financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR a výška investície predstavovala viac ako 560.000 eur,“ pripomenul Lučkai.
Po predchádzajúcej veľkej investícii z roku 2022 vo výške 3,7 milióna eur, keď v Krompachoch otvorili nové gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, ide podľa neho o ďalší významný krok v celkovej modernizácii. „Za posledné štyri roky sme v Krompachoch preinvestovali takmer 14 miliónov eur,“ uzavrel Lučkai.
