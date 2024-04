V Krompachoch zrekonštruujú školu vďaka dotácii z plánu obnovy

Krompachy 2. apríla (TASR) - V Krompachoch kompletne zrekonštruujú Základnú školu (ZŠ) s materskou školou (MŠ) na Maurerovej ulici, mestu sa podarilo získať dotáciu z Plánu obnovy a odolnosti SR. Primátor Dárius Dubiňák pre TASR uviedol, že vďaka projektu v hodnote 2,76 milióna eur sa škola zmení na modernú inštitúciu hodnú 21. storočia.



V rámci rekonštrukcie sa zateplia všetky pavilóny školy, dôjde k výmene okien, osvetlenia, k obnove strechy a výmene vykurovacieho systému. Vo všetkých učebniach a triedach pribudne vzduchotechnika, vďaka čomu sa zabezpečí automatické vetranie priestorov. Obnovou prejdú aj vnútorné priestory, k zvýšenému komfortu žiakov a personálu prispejú podľa radnice aj exteriérové žalúzie.



Samotné práce bude zhotoviteľ realizovať v tomto i budúcom roku. Primátor predpokladá, že rekonštrukcia sa začne ešte pred letom. "V apríli vyhlásime a zverejníme verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby, musí to byť skolaudované do konca roka 2025," dodal. Samospráva predpokladá, že sa vďaka rekonštrukcii zníži energetická náročnosť jednotlivých pavilónov od 63 do 70 percent. Budovy boli postavené ešte v 70. rokoch minulého storočia a ich obnova tak bola podľa primátora nevyhnutná.



V Krompachoch sú tri základné školy, ZŠ s MŠ na Maurerovej ulici je najväčšou z nich. Aktuálne má takmer 400 žiakov. Jej kapacita sa po rekonštrukcii meniť nebude.