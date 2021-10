V krompašskej nemocnici evidujú šiestich covidových pacientov

Krompachy 26. októbra (TASR) – Na covidových lôžkach krompašskej nemocnice je k utorku hospitalizovaných šesť pacientov, zariadenie tiež eviduje troch pozitívnych zamestnancov a jedného v karanténe. Konateľ zariadenia Miroslav Kraus v tejto súvislosti pripomína význam očkovania.



"Je to výrazný rozdiel oproti situácii po nástupe druhej vlny, keď ešte zamestnanci neboli očkovaní a ochorení COVID-19 bolo medzi nimi niekoľkonásobne viac," uviedol, pričom podotkol, že očkovaný nebol žiaden z aktuálne hospitalizovaných pacientov. Zdravotný stav dvoch z nich si vyžaduje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu.



Ako doplnila hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú patrí nemocnica v Krompachoch, Martina Pavliková, vakcinačné centrum zariadenia, ktoré očkuje vakcínou Comirnaty od Pfizer/BioNTech, je v prevádzke v pondelky až stredy v čase od 9.00 do 14.30. "Stredy sú vyhradené na očkovanie imunokompromitovaných pacientov treťou dávkou vakcíny a v čase od 12.30 do 14.30 h nemocnica realizuje očkovanie detí od 12 rokov," ozrejmila. Centrum prvou dávkou očkuje registrovaných, ako i neregistrovaných záujemcov.