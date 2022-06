V. Krtíš bude mať v komunálnych voľbách rovnaký počet poslancov

Veľký Krtíš 23. júna (TASR) – Obyvatelia mesta Veľký Krtíš si v jesenných voľbách budú voliť 15 mestských poslancov v troch volebných obvodoch tak ako v predchádzajúcich komunálnych voľbách. Schválilo to mestské zastupiteľstvo na svojom stredajšom (22. 6.) rokovaní. Pre TASR to vo štvrtok potvrdila Veronika Krupová z kancelárie primátora mesta.



Volebné obvody pre voľby poslancov obecných a krajských zastupiteľstiev, ako aj počet poslancov zastupiteľstiev v nich treba určiť do 20. júla. Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti je potrebné do 10. augusta. Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra.